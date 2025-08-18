Incendio dejó 39 familias damnificadas en comuna Villa Santana de Pereira

El incendio consumió 29 viviendas en las que vivían 39 familias. Foto: Defensa Civil de Risaralda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grave incendio se registró en la tarde del pasado domingo 17 de agosto en el asentamiento informal de Las Margaritas 2, en la comuna Villa Santana, de Pereira. Las llamas consumieron rápidamente varias viviendas, dejando a por lo menos 39 familias damnificadas.

Lea: Estos son los ganadores del Festival Petronio Álvarez en Cali

Según indicó el cuerpo de Bomberos de Pereira, la emergencia se reportó sobre la 1:10 p.m. del domingo. “De manera inmediata se activa la máquina de la Base Villa Santana y se realiza el desplazamiento de las máquinas de la Base Central. Así mismo, se activa el Plan de Ayuda Mutua”, dijo Juan Camilo Ballesteros, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.

En la atención de la emergencia se usaron 14 vehículos, entre los que se encuentran carrotanques, máquinas extintoras y camionetas de apoyo, así como apoyaron alrededor de 92 miembros del cuerpo de bomberos de tres municipios, de la Defensa Civil de Risaralda, de la Cruz Roja y de la Policía Nacional.

Aunque no se registraron personas lesionas, las autoridades resaltaron que se reportó la muerte de un perro, así como se rescataron dos gatos y dos zarigüeyas. Estas últimas fueron puestas bajo disposición de la Policía Ambiental.

Le puede interesar: ¿Quién es el nuevo alcalde de Melgar, Tolima?

Sobre los damnificados, la directora de Gestión del Riesgo de Pereira, Dayana Andrea Gómez, indicó que realizan la caracterización para identificar el nivel de atención de cada una de ellas. Sumado a esto, hicieron presencia funcionarios de las empresas de servicios públicos para prevenir nuevas emergencias.

“La administración municipal expresa el agradecimiento a cada una de las unidades y organismos de socorro que apoyaron en esta ardua labor”, añadió Gómez.

Las autoridades aún no conocen la causa de la conflagración. Los afectados pidieron el apoyo de las autoridades tras perder todos sus enseres. “Yo tenía mis cositas: nevera, estufa, televisor, mi armario, mi ropa y totalmente todo lo perdí“, dijo a Noticias Caracol Miller Gallego, uno de los afectados.

Por su parte, Ángela Londoño, quien también quedo damnificada, aseguró que la comunidad necesita ropa, alimentos, implementos de aseo y demás, dado que la mayoría de los afectados perdió completamente todo.

Ballesteros resaltó que fueron 29 viviendas las que fueron completamente consumidas por las llamas, en las que vivían las 39 familias identificadas.