¿Cuándo comenzarán a circular los nuevos buses de Metrolínea y qué rutas cubrirán?

Con la llegada de seis de los doce nuevos buses padrones duales a Bucaramanga, el sistema de transporte masivo, Metrolínea, se fortalecerá inicialmente con dos rutas, como parte de un contrato de arrendamiento firmado entre el Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y Metrolínea S.A.

Ante el deterioro del sistema por la falta de buses y estaciones operativas, esta medida busca ofrecer una solución rápida. Según las entidades, el arrendamiento permitirá una reactivación inmediata, mientras que la compra de vehículos nuevos, habría tardado entre 12 y 14 meses.

La empresa con la que contrataron los buses es Transportes Medellín Castilla S.A., quienes tienen más de 70 años de experiencia en transporte público en el Valle de Aburrá.

Los vehículos actuales tienen capacidad para 80 pasajeros y están diseñados para operar tanto en las troncales exclusivas como en las vías convencionales. Además, tienen puertas por ambos lados, rampas para personas con discapacidad, conexión Wi-Fi, cámaras de video vigilancia y cumplen con las normas ambientales vigentes.

Además, antes de iniciar las operaciones, a los buses les instalarán GPS y validadores para el control del sistema.

Estos primeros siete buses que llegaron desde Medellín, ya se encuentran en el Portal del Norte, donde les realizan labores de revisión y mantenimiento antes de entrar en funcionamiento.

Según el gerente de Metrolínea, Emiro Castro Mesa, esperan que a finales de la próxima semana inicie la operación de una de las primeras rutas.

Las nuevas rutas troncales que cubrirán inicialmente serán dos: una va del Portal del Norte hasta Provenza, pasando por las estaciones del centro, y otra que conectará la UIS, Quebradaseca el centro y Provenza en un recorrido circular.

“Hoy llegaron los primeros siete buses. Están en el patio-taller del Portal del Norte, donde se realizarán los ajustes técnicos antes de salir a operación a las cuatro de la mañana“, indicó Castro.