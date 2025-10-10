Murió el hombre más viejo de Colombia, don Julio Saldarriaga Hernández

Don Julio Saldarriaga, con 112 años, fue catalogado por el Gerontology Research Group (GRG) como el hombre más longevo del país. Foto: Archivo Particular

En el municipio de El Carmen de Viboral falleció este viernes don Julio Saldarriaga Hernández, el hombre más longevo de Colombia con 112 años. La entidad Gerontology Research Group (GRG) lo validó como la persona con más años de vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos del país.

Saldarriaga nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, Antioquia. Se dedicó en su juventud a labores de campo y a la quema de carbón. Era conocido por su gusto por el ron y la música popular.

El mes pasado, en una entrevista de El Colombiano, el hombre recordó algunos momentos de su vida y aseguró entre risas que no tenía ningún secreto para su longevidad. Su familia aseguraba que era el amor y cuidado que recibía en casa.

Su hija Ubiter, en compañía de sus nietas Nelly y Marleny, lo acompañaron durante sus últimos años, encargándose de su bienestar y de mantenerlo en contacto con el pueblo, llevándolo a pasear por las calles de El Carmen donde residían, y era algo que disfrutaba.

Según relató su familia, en los últimos días su ánimo había decaído y no mostraba el mismo entusiasmo por sus salidas y actividades habituales. Hoy sus vecinos y familiares lo despiden.

La misma institución que catalogó a Saldarriaga como el más longevo, aseguró que solo existen registros de 49 personas en todo el planeta más longevas que don Julio actualmente.