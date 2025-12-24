Bucaramanga fijó horarios y zonas para restringir el consumo de drogas en los parques

Imagen de referencia. Parques y zonas cercanas a colegios y escenarios deportivos tendrán controles durante el horario definido por la alcaldía, con apoyo de la Policía Metropolitana. Foto: IMCT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Bucaramanga estipuló en un decreto la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en parques y otros espacios públicos de la ciudad.

Lea: Capturaron a nueve presuntos integrantes de “Los Costeños M” en Barranquilla por homicidios

La medida rige entre las 4:30 a.m. y las 11:30 p.m., en un perímetro de 60 metros alrededor de las zonas protegidas y busca garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes. La Policía Metropolitana estará apoyando la medida con la facultad de imponer comparendos y aplicar medidas pedagógicas y correctivas.

La medida restrictiva aplica en parques, plazas, centros educativos, escenarios deportivos, zonas históricas y lugares de interés cultural y público. Dentro del radio establecido queda restringido el consumo, así como la distribución, facilitación, ofrecimiento, comercialización, venta y expendio de sustancias psicoactivas naturales y sintéticas durante el horario establecido por la administración municipal.

Desde la alcaldía, señalaron que el decreto cumple los lineamientos de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Santander. Una medida previa fue anulada por imponer una prohibición que estaba aplicada de forma permanente, por lo que el nuevo decreto fija horarios específicos como ordenó el Tribunal.

Le puede interesar: Estos son los controles de movilidad que habrá en Barranquilla para Navidad

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, manifestó que la medida fue puesta respondiendo a compromisos de su campaña y el objetivo de proteger a la población menor de edad.

“Defender a los niños, a las mujeres y a los empresarios. Después de ocho días de haber sido elegido estamos cumpliendo las promesas que le hicimos a los bumangueses, a través de este decreto que restringe el consumo de drogas en los parques de la ciudad más bonita de Colombia, Bucaramanga”, indicó el mandatario local.

Sin embargo, la decisión no autoriza el consumo fuera del horario fijado ni elimina las sanciones cuando la conducta ocurre en presencia de menores de edad. Siguen vigentes las disposiciones de la Ley 745 de 2002 y el código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además, la franja horaria podrá ser revisada y ajustada con base a informes técnicos del Observatorio de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia. Y la Alcaldía anunció campañas pedagógicas para socializar la medida y su aplicación en diferentes puntos de la ciudad.