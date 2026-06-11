Lluvias provocan deslizamiento de ladera en el norte de Bucaramanga

Las autoridades monitorean de manera permanente la zona afectada en Nueva Esperanza II mientras avanzan los estudios técnicos para definir las obras de mitigación que permitan reducir el riesgo. Foto: Gestión del Riesgo Bucaram

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Un desprendimiento de tierra provocado por las intensas lluvias de estos últimos días mantiene en alerta a las autoridades de Bucaramanga y a cerca de 250 familias que habitan en el asentamiento Nueva Esperanza II, comunidad ubicada en el norte de la ciudad, donde decenas de viviendas se encuentran asentadas sobre zonas de ladera y terrenos con antecedentes de inestabilidad.

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La emergencia ocurrió en este sector del norte de la ciudad y afectó la movilidad interna de la comunidad, dejando incomunicados dos puntos del asentamiento. El colapso de parte del talud dificultó el tránsito de los habitantes entre distintos sectores del barrio y generó temor por posibles nuevos movimientos de tierra.

Ante este riesgo, organismos de gestión del riesgo realizaron inspecciones en la zona y recomendaron la evacuación preventiva de algunas viviendas cercanas al área afectada.

Inspecciones y monitoreo permanente

Tras la emergencia, la Alcaldía de Bucaramanga desplegó personal de la Oficina de Gestión del Riesgo para evaluar las condiciones del terreno y determinar las acciones necesarias para proteger a las familias que permanecen en la zona.

De manera paralela, la Secretaría de Infraestructura adelanta estudios técnicos que permitan definir las obras de mitigación requeridas para reducir el riesgo y evitar nuevas afectaciones en el asentamiento.

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“Seguimos recorriendo los sectores vulnerables de la ciudad para socializar las medidas de prevención y articular acciones institucionales que permitan brindar acompañamiento oportuno a las comunidades afectadas”, señaló Didier Augusto Rodríguez, coordinador de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD).

Llamado a atender las recomendaciones

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes para que permanezcan atentos a cualquier cambio en el terreno y sigan las recomendaciones emitidas por los organismos de socorro.

Rodríguez León recordó que “aunque se ha advertido sobre la posible llegada de El Niño, las lluvias continúan registrándose en Bucaramanga, por lo que se mantienen los monitoreos en distintos puntos considerados de alta vulnerabilidad”: