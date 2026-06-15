Buenaventura lleva ocho días sin agua: ¿qué dicen las autoridades?

La tubería de 39 pulgadas que transporta agua desde la zona rural sufrió un desprendimiento en el sector Profundo, corregimiento de Córdoba. Foto: SAAAB S.A.S. E.S.P.

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Más del 70% de la población de Buenaventura permanece sin servicio de acueducto desde hace ocho días, por el colapso de la tubería madre que abastece la ciudad, tras un deslizamiento de tierra en el que siguen trabajando. Ante esto, se declaró la calamidad pública en el municipio.

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El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, anunció que “si es necesario decretar emergencia en Buenaventura, la decretamos. Buenaventura, por ruptura de un tubo de agua potable por deslizamiento de tierra, se puede quedar sin agua”.

El mandatario también hizo un llamado a la alcaldesa, Ligia Córdoba, a fortalecer la coordinación con las comunidades: “La alcaldesa debe ponerse las pilas y si es necesario, el trabajo comunitario, convocarlo. He ordenado al Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional actuar de inmediato”.

Por su parte, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, explicó que la maquinaria para atender el incidente con el tubo ya se encuentra en la zona, aunque las condiciones del terreno han dificultado su avance.

“Ya se tiene la maquinaria en sitio, están terminando la porción de terreno que les falta para llegar. Es un terreno escarpado, no es fácil que la maquinaria avance a la velocidad que tenemos. Esperaríamos que para el 20 de junio tengamos el restablecimiento del servicio”, añadió Quevedo.

Llevaron carrotanques a Buenaventura

Para atender la necesidad de agua de los habitantes de Buenaventura, el subdirector de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), Ricardo Hurtado, confirmó que la ciudad ya cuenta con 11 carrotanques en operación y que entre 10 y 12 vehículos adicionales se movilizan hacia la ciudad para ampliar la atención.

“Ya en este momento se cuenta con carrotanques que son parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y vienen en camino entre 10 y 12 carrotanques adicionales para que el municipio y la empresa de servicios públicos hagan su plan para atender tanto las cárceles, a los niños, a los colegios, para todas las comunidades y a todos los sectores de la población”.

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En la tarde del domingo 14 de junio, tras un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el Gobierno, la alcaldesa anunció que la SAAAB (Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura) actualizará el plan de distribución con rutas, horarios y sectores priorizados; se fortalecerá la respuesta técnica con el Batallón de Ingenieros; y se mantendrá la intervención sobre la vía para garantizar la movilidad.

Además, la secretaria de Gestión del Riesgo del Valle, Diana Vanegas, informó que “será entregada una nueva maquinaria, con la finalidad de darle continuidad a los trabajos y poder resolver la problemática en el menor tiempo posible”.

Quevedo confirmó que las sesiones del PMU se mantendrán hasta superar la emergencia, y que, tras la orden del Gobierno Nacional de implementar clases virtuales durante la contingencia, se busca mitigar el impacto en miles de estudiantes del Distrito.

“El Ministerio de Educación viene acompañando la atención domiciliaria de los estudiantes y adicionalmente va a garantizar la continuidad del programa PAE (Programa de Alimentación Escolar) en los hogares”.