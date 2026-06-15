¿Por qué sellaron Andrés Carne de Res en Medellín?

Imagen de referencia. El sellamiento del restaurante se origina en una inspección de inventarios realizada en 2019. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La sede del restaurante Andrés Carne de Res ubicada en El Poblado, Medellín, estará cerrada hasta el jueves 18 de junio, debido a un proceso administrativo que se abrió durante una inspección de inventarios realizada en 2019.

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En ese entonces, la Secretaría de Hacienda de Antioquia encontró una botella de Frangelico, un licor italiano de avellanas, que portaba estampilla de Cundinamarca en lugar de la correspondiente al departamento de Antioquia, lo que terminó en el sellamiento del restaurante desde el pasado 11 de junio.

El proceso duró siete años: en octubre de 2019, la Secretaría abrió pliego de cargos contra el establecimiento; en julio de 2021, una resolución ordenó el cierre temporal por diez días, pero la medida solo se materializó en 2026, cuando las autoridades procedieron a sellar físicamente el local.

El equipo jurídico del restaurante cuestionó el procedimiento en un comunicado en el que la empresa sostuvo que no tuvo conocimiento formal de este procedimiento judicial, ni de las decisiones tomadas antes de que se ejecutara el cierre.

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Por esto, según la defensa, se vulneró su derecho al debido proceso y le impidió ejercer los recursos legales en tiempo oportuno. Además, aseguraron que lo sucedido con la botella de licor fue un error logístico y no una operación de contrabando sistemático.

Ante esa situación, la compañía interpuso una tutela para solicitar una revisión técnica y jurídica del trámite adelantado por la administración departamental, esperando poder reabrir sus puertas antes de la fecha estipulada por las autoridades.

En su comunicado, el restaurante también se dirigió a sus clientes, proveedores y aliados comerciales, asegurando que se encuentran adelantando todas las acciones legales para solucionar el inconveniente y regresar a su operación con normalidad. “Lamentamos los inconvenientes generados y agradecemos su comprensión y fidelidad”, indicó el restaurante.