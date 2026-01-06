Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Torero fue corneado en la primera corrida de toros en Feria de Manizales

Juan Sebastián Hernández tuvo que ser trasladado al hospital Santa Sofía.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
06 de enero de 2026 - 02:42 p. m.
En la tercera de seis corridas de la tarde fue corneado el torero Juan Sebastián Hernández.
En la tercera de seis corridas de la tarde fue corneado el torero Juan Sebastián Hernández.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se inició la Feria de Manizales y con ellos las cuestionadas corridas de toros, que en su primer día contaron con seis animales de casta de la ganadería Mondoñedo. En medio de la lidia en la Plaza de Toros La Monumental, uno de los tres toreros anunciados fue corneado por un toro.

Lea: Asesinaron a suboficial de Bomberos voluntarios de Saladoblanco, Huila, ¿qué se sabe?

El hecho se registró durante la tercera de seis encerronas. Un toro de nombre Gitanito, de 466 kilos, levantó al torero con uno de sus cuernos, causándole una herida en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser sacado de emergencia del lugar.

Según indicó la Plaza de Toros de Manizales, “está bien, tiene un puntazo profundo a nivel colateral de la pierna izquierda, con una trayectoria ascendente, más o menos de 7 centímetros”.

El torero tuvo que ser trasladado al hospital Santa Sofía, donde fue intervenido quirúrgicamente. “La herida profunda de cornada, nos evidencia realmente un daño de un vaso de gran calibre del miembro inferior, pero ante la duda y ante riesgo de que tuviera algún sangrado internamente, se procede a llevar a quirófano para hacer exploración”, añadió el gerente del hospital, Carlos Alberto Piedrahíta.

Le puede interesar: Estas son las nuevas tarifas de buses intermunicipales en Cundinamarca para 2026

Tras la intervención por el desgarre muscular, el torero fue trasladado al área de hospitalización y se encuentra estable. Piedrahíta añadió que se seguirán “observando su evolución y evitar que haga un síndrome de aplastamiento, si fuera realmente la lesión del músculo”.

Pese a lo ocurrido, la corrida de toros continuó en la tarde del pasado lunes 5 de enero. En la primera corrida en Manizales también participaron Manuel Libardo y el español David Galván, quienes se enfrentaron a dos toros y cortaron tres orejas.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Torero

corneado

Feria de Manizales

Juan Sebastián Hernández

Hospital Santa Sofía

pierna

toro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.