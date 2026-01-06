Torero fue corneado en la primera corrida de toros en Feria de Manizales

En la tercera de seis corridas de la tarde fue corneado el torero Juan Sebastián Hernández. Foto: Captura de pantalla

Se inició la Feria de Manizales y con ellos las cuestionadas corridas de toros, que en su primer día contaron con seis animales de casta de la ganadería Mondoñedo. En medio de la lidia en la Plaza de Toros La Monumental, uno de los tres toreros anunciados fue corneado por un toro.

El hecho se registró durante la tercera de seis encerronas. Un toro de nombre Gitanito, de 466 kilos, levantó al torero con uno de sus cuernos, causándole una herida en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser sacado de emergencia del lugar.

Según indicó la Plaza de Toros de Manizales, “está bien, tiene un puntazo profundo a nivel colateral de la pierna izquierda, con una trayectoria ascendente, más o menos de 7 centímetros”.

#Video7dias. #Atención que el torero sogamoseño Juan Sebastián Hernández recibió una cornada esta tarde, en la corrida de apertura de la Temporada Taurina de #Manizales 2025. Más información en https://t.co/kiJerDELMl Video: @SiHayToros pic.twitter.com/gr97JnF9lk — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) January 6, 2026

El torero tuvo que ser trasladado al hospital Santa Sofía, donde fue intervenido quirúrgicamente. “La herida profunda de cornada, nos evidencia realmente un daño de un vaso de gran calibre del miembro inferior, pero ante la duda y ante riesgo de que tuviera algún sangrado internamente, se procede a llevar a quirófano para hacer exploración”, añadió el gerente del hospital, Carlos Alberto Piedrahíta.

Tras la intervención por el desgarre muscular, el torero fue trasladado al área de hospitalización y se encuentra estable. Piedrahíta añadió que se seguirán “observando su evolución y evitar que haga un síndrome de aplastamiento, si fuera realmente la lesión del músculo”.

Pese a lo ocurrido, la corrida de toros continuó en la tarde del pasado lunes 5 de enero. En la primera corrida en Manizales también participaron Manuel Libardo y el español David Galván, quienes se enfrentaron a dos toros y cortaron tres orejas.