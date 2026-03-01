Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Bus de transporte público se incendió en vía Pereira - Manizales: iban 17 extranjeros

El hecho se registró en el puente helicoidal. El paso estuvo cerrado por varias horas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
02 de marzo de 2026 - 03:33 a. m.
Por la emergencia se bloqueo el paso por el puente a un solo carril.
Por la emergencia se bloqueo el paso por el puente a un solo carril.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una emergencia se registró en la tarde de este domingo primero de marzo en el puente helicoidal de la vía Pereira-Manizales. Un bus de transporte público, que transportaba a 20 personas, de las cuales 17 eran extranjeros, se incendió en medio de la carretera sin dejar personas lesionadas.

Lea: A la cárcel hombre que habría asesinado y abandonado a una mujer en una caja en Medellín

De acuerdo con las autoridades, la emergencia se habría originado por una falla eléctrica dentro del vehículo. Una vez que se presentó, el conductor y todos los pasajeros se bajaron del carro, que se prendió en llamas rápidamente.

Cuando llegó la Policía a la zona, el vehículo ya se había encendido completamente, por lo que señalaron que llamaron inmediatamente al cuerpo de Bomberos de Dosquebradas, que mitigó las llamas.

“Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la comunidad, se pudo evacuar a 20 pasajeros de un bus de transporte interdepartamental, el cual se incendió por fallas eléctricas a la altura del puente helicoidal, sentido Dosquebradas - Santa Rosa”, capitán Alejandro Guerrero, subcomandante de la Estación de Policía de Dosquebradas

Le puede interesar: Denuncian maltrato animal en Medellín: usarían un gato sedado para pedir dinero

Para atender la emergencia se movilizaron siete unidades desde Santa Rosa de Cabal y tres de Dosquebradas. Adicionalmente, la empresa que movilizaba a los extranjeros envió otro vehículo a la zona para evacuarlos.

Sumado a esto, se tuvo que hacer el cierre parcial del paso por el puente (solo se permitió el paso por un carril) mientras se enfrió el chasis que quedó del carro y se pudo hacer la remoción del vehículo de la vía. En la noche de este mismo domingo se pudo restablecer el paso normal por el puente.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

incendio

bus

Pereira-Manizales

vía

puente helicoidal

extranjeros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.