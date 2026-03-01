Bus de transporte público se incendió en vía Pereira - Manizales: iban 17 extranjeros

Por la emergencia se bloqueo el paso por el puente a un solo carril. Foto: Captura de pantalla

Una emergencia se registró en la tarde de este domingo primero de marzo en el puente helicoidal de la vía Pereira-Manizales. Un bus de transporte público, que transportaba a 20 personas, de las cuales 17 eran extranjeros, se incendió en medio de la carretera sin dejar personas lesionadas.

De acuerdo con las autoridades, la emergencia se habría originado por una falla eléctrica dentro del vehículo. Una vez que se presentó, el conductor y todos los pasajeros se bajaron del carro, que se prendió en llamas rápidamente.

Cuando llegó la Policía a la zona, el vehículo ya se había encendido completamente, por lo que señalaron que llamaron inmediatamente al cuerpo de Bomberos de Dosquebradas, que mitigó las llamas.

En horas recientes se reportó el incendio de un bus intermunicipal de la empresa Flota Occidental en el sector conocido como el helicoidal. pic.twitter.com/WHVnf3tmfM — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) March 1, 2026

“Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la comunidad, se pudo evacuar a 20 pasajeros de un bus de transporte interdepartamental, el cual se incendió por fallas eléctricas a la altura del puente helicoidal, sentido Dosquebradas - Santa Rosa”, capitán Alejandro Guerrero, subcomandante de la Estación de Policía de Dosquebradas

Para atender la emergencia se movilizaron siete unidades desde Santa Rosa de Cabal y tres de Dosquebradas. Adicionalmente, la empresa que movilizaba a los extranjeros envió otro vehículo a la zona para evacuarlos.

Sumado a esto, se tuvo que hacer el cierre parcial del paso por el puente (solo se permitió el paso por un carril) mientras se enfrió el chasis que quedó del carro y se pudo hacer la remoción del vehículo de la vía. En la noche de este mismo domingo se pudo restablecer el paso normal por el puente.