Buscan a hombre que lanzó por unas escaleras a joven de 19 años en Buenaventura

Una de las imágenes que se han difundido pidiendo justicia por la joven agredida en Buenaventura. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la zona rural de Buenaventura, en un sector conocido como Los Tubos, se conoció una violenta agresión física contra una mujer de 19 años. Las autoridades buscan al responsable de este hecho, que ha generado rechazo y se pide justicia para la joven.

Lea: Asesinaron a niña de 12 años en Santander; capturaron al presunto responsable

El ataque quedó grabado en un video donde se observa cómo el agresor, un hombre desnudo, jaló del cabello a la víctima y la lanzó por unas escaleras al interior de una vivienda. La mujer, quien también aparece desnuda, pide auxilio mientras es sometida por el agresor.

En las imágenes también se observa, que el hombre caga a la mujer previamente, cuando están aún vestidos, luego de lo que parecen ser negativas de la joven para subir a la vivienda, lo que ha generado sospechas de un posible abuso sexual durante el hecho, que investigan las autoridades.

La Policía del Valle del Cauca asumió la investigación de Xiomara Ramírez y activó su equipo para capturar al responsable, descartando la autenticidad de un panfleto falso con recompensa que circulaba en redes y que supuestamente mostraba la foto del agresor.

“En esta imagen donde aparece una recompensa con el logo de la policía, les quiero informar que la Policía Nacional no ha emitido ningún texto o documento implicando a un presunto responsable por este hecho, lo que estamos haciendo en este momento es en actividades de investigación para capturar al responsable de esta violencia”, indicó la comandante de la policía del Valle, coronel Sandra Liliana Rodríguez.

La víctima se encuentra recuperándose de las heridas en su domicilio, mientras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigen respuestas rápidas y contundentes para evitar que este tipo de violencia quede impune.

Las autoridades recomiendan a mujeres víctimas de violencia de género a denunciar a través de la Línea Púrpura 155 para recibir atención oportuna.