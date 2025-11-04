Lluvias afectaron 10 municipios y dejaron turistas varados en Cañón del Combeima

Las autoridades pidieron a la ciudadanía tener precaución al transitar vías cercanas a quebradas y ríos, así como zonas empinadas. Foto: Secretaría de Ambiente de Tolima

Las fuertes lluvias de los últimos días le pasan cuenta de cobro al departamento del Tolima, donde por lo menos 10 municipios se encuentran en emergencia. Una de las situaciones más graves se registró entre la noche del pasado domingo y mañana del lunes 3 de noviembre en la vía al Cañón del Combeima, donde la creciente de una quebrada dejó atrapados a varios turistas en la zona.

El hecho se registró en la vereda Berlín, en zona rural de Ibagué, donde la creciente de una quebrada arrastró lodo, árboles y material vegetal sobre la vía que comunica a la capital tolimense con varios destinos turísticos, por lo que las autoridades primaron los trabajos para reabrir la vía para dar el paso a los turistas.

El hecho se presentó hacia las 9:00 de la noche del domingo, generando el taponamiento de la vía principal que comunica con varios establecimientos turísticos del sector, indicaron las autoridades locales.

Sumado a esto, Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, indicó que: “recibimos el aviso del taponamiento en el sector de Berlín y Tres Esquinas, y coordinamos con el municipio de Ibagué el envío de maquinaria para despejar la vía”.

Por otro lado, la sala de Monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo indicó que también se registraron emergencias en municipios como Alvarado, Planadas, Cajamarca y Santa Isabel, donde hubo deslizamientos. En el caso de Ibagué, Palocabildo y Líbano se presentaron vías cerradas y caída de puentes, mientras que en Rovira y Ortega las lluvias dejaron varias viviendas afectadas.

La gobernación indicó que por el momento no se han reportado personas lesionadas, pero realizan un censo para evaluar daños ambientales y en viviendas por los desbordamientos.

De igual forma, las autoridades recomendaron a la ciudadanía tener precaución al transitar por zonas con pendientes o cerca de ríos y quebradas, ante el alto riesgo de crecientes súbitas, por el aumento de las lluvias. Además, recordaron que está habilitada la línea 3132934649 para reportar cualquier emergencia que se registre durante la segunda temporada de lluvias del año.