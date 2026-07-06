El Ejército desamanteló una mina ilegal de oro en la Sierra Nevada de Santa Marta

Maquinaria con la que operaban de manera ilegal en la mina ubicada en la Sierra Nevada. Foto: Ejército Nacional

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Tropas del Batallón de Montaña Número 6, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, destruyeron una mina ilegal ubicada en la vereda El Cenizo, una zona rural del municipio de Ciénaga, Magdalena. El operativo desmanteló una infraestructura que, según las autoridades, extraía entre 100 y 150 gramos de oro al día y generaba ingresos superiores a los 2.700 millones de pesos mensuales.

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El operativo hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con el que el Ejército busca frenar las economías ilegales que afectan zonas ambientales estratégicas. “Las acciones contundentes contra los factores de inestabilidad que afectan los recursos naturales permitieron la ubicación y posterior destrucción de la maquinaria e insumos utilizados en la mina ilegal”, indicó la institución en un comunicado.

Durante la intervención fueron destruidas dos retroexcavadoras, un motor tipo Cummins (motor diesel de alta potencia), seis motobombas, dos clasificadoras, 250 galones de combustible y cerca de 600 metros de manguera. Estos elementos hacían parte del complejo con el que se mantenía en funcionamiento la actividad minera ilegal en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Las autoridades explicaron que las ganancias obtenidas por esta operación clandestina, presuntamente, servían para financiar a las estructuras criminales que delinquen en la región. “Con este resultado operacional se golpean de manera directa las economías ilícitas que financian a las estructuras criminales de la región”, señaló el Ejército. Además del impacto en las finanzas ilegales, “la operación detiene el daño ambiental irreversible que estos elementos venían ocasionando a los ecosistemas locales y a las principales fuentes hídricas que abastecen a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta”, indicó la Segunda Brigada.

El Ejército reiteró su compromiso con la protección de estos territorios declarando su responsabilidad con la defensa de la soberanía, la protección de los recursos naturales y la seguridad del territorio, asegurando que trabajan de manera permanente para preservar el medio ambiente y garantizar el bienestar de toda la población colombiana.