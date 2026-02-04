Caída del puente Mendihuaca dejó incomunicados a La Guajira y Magdalena

El puente Mendihuaca tras la creciente del río homónimo. Foto: Gobernación del Magdalena

Las intensas lluvias de los últimos días, provocadas por un frente frío que atraviesa la región, no solo han causado estragos en ciudades y municipios de la costa Caribe, sino también en sus vías. Las autoridades de La Guajira y Magdalena han hecho llamados ante la caída del puente Mendihuaca, que tiene completamente bloqueado el paso entre La Guajira y Magdalena.

La emergencia se registró en el kilómetro 37+700 de la vía Santa Marta - Palomino, que hace parte de la troncal del Caribe. Las fuertes lluvias provocaron la creciente del río Mendihuaca y con ello el colapso del puente en la madrugada del martes 3 de febrero.

Ante lo ocurrido, la gobernadora Margarita Guerra aseguró que visitó la vereda afectada, así como la zona en la que colapsó el puente para verificar las condiciones. Adicionalmente, indicó que: “estamos en trámite y haciéndole seguimiento a que efectivamente se pueda movilizar ese puente, ejecutarlo e implementarlo para poder comunicar estos dos departamentos, pero sobre todo para salvaguardar la vida de las personas de la Troncal del Caribe que día a día pasan por este puente”.

La solicitud la hizo la gobernación ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para priorizar la habilitación de un puente militar en la zona, dado que es un importante punto de movilidad de ciudadanos, de servicios de salud y de comercio entre los dos departamentos.

Adicionalmente, tras consejo extraordinario, la gobernación del Magdalena declaró la calamidad pública para atender las emergencias provocadas por el frente frío en el departamento.

Vías alternas

Ante la emergencia que se presenta, Guerra señaló que los conductores podrán tomar como vía alterna la Y de Ciénaga, tomando la ruta alterna por Puente Ariguaní - Bosconia - La Paz (Cesar) - Villanueva – Riohacha.

“Desde el gobierno popular del cambio continuamos trabajando de manera articulada para atender a las comunidades afectadas y mitigar los impactos de esta emergencia”, añadió la mandataria.