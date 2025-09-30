Cambios en el pico y placa de Bucaramanga: rotación y área metropolitana

Imagen de referencia. Un juez había suspendido el pico y placa en el área metropolitana. Foto: Dirección de tránsito alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de este primero de octubre comienza a regir la nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga, que en esta ocasión también se aplicará en los tres municipios del área metropolitana: Girón, Piedecuesta y Floridablanca.

Lea: Desabastecimiento de agua en Sincelejo tiene a más del 45 % sin el servicio

De esta forma, la nueva rotación estará vigente entre octubre y diciembre, así como se aplicará para carros y motocicletas, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los sábados, como lo estipula la resolución 017 de 2025.

Así operará el pico y placa entre semana:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Así será la rotación los sábados de octubre:

Sábado 4 de octubre: dígitos 9 y 0

Sábado 11 de octubre: dígitos 1 y 2

Sábado 18 de octubre: 3 y 4

Sábado 25 de octubre: 5 y 6

Le puede interesar: Intento de robo a pareja de adultos dejó tres heridos y dos capturados en Medellín

“Invitamos a los conductores a verificar el día que les corresponde la restricción y cumplirla con responsabilidad, evitando así sanciones”, señaló el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique.

Quienes incumplan la medida tendrán que pagar una multa de 15 salarios mínimos diarios vigentes, que corresponden a 711.000 pesos, además se arriesgan a la inmovilización del vehículo.

Vehículos exentos del pico y placa

La ley establece que la medida no se aplica para vehículos de servicio público, aunque sí para los taxis. También están exentos los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de importación y/o matrícula extranjera, los que transportan personas discapacitadas y aquellos que pertenezcan a empresas de servicios públicos, de la salud o de la Fuerza Pública.

En la restricción se incluyó al área metropolitana tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, que dejó sin efecto la sentencia que ordenaba a los tres municipios a realizar estudios para establecer las zonas en las que se aplicaría la medida.