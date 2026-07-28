Camión cayó al río San Juan tras el hundimiento de un planchón en Urabá

Imagen del video de redes sociales en el que quedó registrado el hundimiento de un camión en el río San Juan de Urabá. Foto: Redes sociales

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El volcamiento de un planchón que transportaba un vehículo de carga a través del río San Juan reavivó el reclamo de los habitantes de San Juan de Urabá, al norte de Antioquia, por la atención a las vías de la zona. El camión terminó sumergido en el afluente y la comunidad manifestó su indignación por los retrasos en la instalación del puente provisional prometido por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

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El hecho ocurrió sobre el mediodía del lunes 27 de julio, cuando un furgón que transportaba alimentos refrigerados intentó cruzar el río a bordo de una plataforma flotante, uno de los medios a los que han tenido que recurrir comerciantes, transportadores y habitantes del sector para desplazarse entre las dos orillas. A los pocos segundos de iniciar el recorrido, la estructura cedió y el vehículo terminó dentro del río.

En los videos que se difundieron a través de redes sociales se observa cómo el camión quedó sumergido, mientras varias personas que se encontraban sobre el planchón intentaban ponerse a salvo. De manera preliminar, se conoció que no hay personas desaparecidas ni fallecidas, aunque las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre lesionados.

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Los habitantes de San Juan de Urabá han manifestado en redes sociales las múltiples dificultades que enfrentan para movilizarse y abastecerse. Señalan que este accidente ocurre casi seis meses después de que las intensas lluvias registradas en febrero de 2026 destruyeran el puente Jalisco sobre el río San Juan, una obra fundamental para la conectividad de la Troncal del Caribe.

De acuerdo con el cronograma inicial, mientras se ejecutaba el proyecto de reconstrucción del puente Jalisco, la Gobernación de Antioquia adelantaría las obras de adecuación de los estribos para que, posteriormente, Invías procediera con la instalación de un puente militar provisional.

La meta trazada por las autoridades era habilitar el paso el próximo 31 de julio; sin embargo, los habitantes denuncian que no existen avances suficientes para cumplir este plazo.