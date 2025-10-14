Prendieron fuego en oficinas de vicerrectoría de la UniAtlántico, en Barranquilla

Los encapuchados le prendieron fuego a varias sillas y otros elementos que generaron una gran llamarada frente de la vicerrectoría. Foto: Archivo Particular

El regreso a las clases en la Universidad del Atlántico estuvieron empañadas por una serie de actos vandálicos que se registraron en la sede Norte de la institución en Barranquilla, que incluyó un incendio frente de las oficinas de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social.

Sujetos encapuchados ingresaron este martes 14 de octubre a la universidad, en donde estuvieron lanzando papas bomba, pintando grafitis y quemando los pendones de los aspirantes a la rectoría, cuya elección fue suspendida el pasado viernes por la Procuraduría.

El mayor ataque se registró en las oficinas de la vicerrectoría, que está a cargo de Miguel Caro, quien hace parte del Consejo Superior, luego de que los encapuchados pintaron grafitis, en puertas y ventanas.

Los sujetos prendieron fuego a sillas y otros elementos, que generaron una gran llamarada, por lo que tuvo que entrar a intervenir el personal de seguridad, que no solo controló el fuego, sino que además sacó a los sujetos del lugar.

Sumado a esto, en la plazoleta del Bloque D, miembros de la institución también quemaron uno de los pendones de Leyton Barrios, uno de los candidatos a la rectoría.

Ante lo ocurrido, desde la Universidad del Atlántico se hizo un llamado a la calma y a “actuar con responsabilidad y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física de los miembros de la institución o el desarrollo normal de las actividades”.

Adicionalmente, pidieron a la comunidad educativa “a mantener el diálogo como vía legítima para la construcción de consensos y la convivencia pacífica dentro del campus”.

La universidad se encuentra en medio de un proceso de elección de rector, sobre las que se mantienen tensiones al estar permeadas por asuntos políticos. Entre los candidatos se encuentran Danilo Hernández (quien busca reelegirse), Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.

La elección ya está en manos del Consejo Superior de la universidad, que espera un pronunciamiento de fondo por parte de la Procuraduría, tras una serie de recusaciones que se pusieron en contra de los miembros del consejo. Por lo pronto, Josefa Cassiani, actual secretaria General de Universidad del Atlántico, fue nombrada como rectora encargada.