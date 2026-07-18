Emergencia ambiental en Santander: incendio forestal amenaza el Cerro del Barco

Imagen del video compartido en redes sociales del incendio en el Cerro del Barco, Santander. Foto: Redes sociales

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Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes del municipio de El Peñón, en Santander, tras avanzar sobre el Cerro del Barco, uno de los principales símbolos naturales del municipio y un referente ecológico y turístico de la región. En redes sociales circulan videos e imágenes que evidencian la magnitud de la emergencia.

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Según reportaron los organismos de socorro, las llamas se extienden por una zona en pendiente del cerro, ubicación que dificulta el trabajo de los cuerpos de emergencia para llegar hasta el foco del fuego. Además de arrasar con la cobertura vegetal del sector, también se convierte en una amenaza a la fauna del cerro.

El alcalde de El Peñón, Ferney Santamaría, confirmó que las autoridades locales, acompañadas por integrantes de la comunidad, se han desplazado hasta el punto para evaluar los daños y afectaciones. Además, el mandatario indicó que ha solicitado apoyo al Cuerpo de Bomberos del municipio de Vélez y a la Gobernación de Santander para reforzar las labores de mitigación con apoyo aéreo que permita contener el avance del fuego en los sectores donde el acceso terrestre es limitado.

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Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, informó que actualmente permanece vigente una alerta roja por incendios forestales en seis municipios del departamento: La Belleza, Florián, Albania, Jesús María, Puente Nacional y Gámbita.

Adicionalmente, 29 municipios están en alerta naranja y otros 15 en alerta amarilla, según reportes de IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientale).

Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan originar nuevos focos de fuego. Entre las recomendaciones se encuentran no realizar incineraciones de residuos ni quemas agrícolas de ningún tipo, así como abstenerse de arrojar colillas de cigarrillo en áreas verdes o dejar hogueras prendidas al finalizar salidas a ríos y balnearios.