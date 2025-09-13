Niño de 4 años está hospitalizado tras golpiza de su padre en Medellín

Imagen de referencia. El menor de edad presenta lesiones en la cabeza y el tórax. Foto: EFE - Nina Osorio

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer este sábado 13 de septiembre a través de sus redes sociales el caso de un niño de 4 años que fue brutalmente golpeado por su padre y permanece en estado crítico.

El menor de edad recibió atención médica en el Hospital Infantil y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Medellín con lesiones en la cabeza y el tórax.

“Dolor e indignación. He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. Desgraciado. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín”, expresó el mandatario.

Además, el alcalde pidió a las autoridades intervenir rápidamente para dar con el paradero del padre del menor de edad, quien es el presunto agresor. “Me he comunicado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida”, concluyó Gutiérrez.

Este caso es el segundo que se registra en Antioquia en menos de una semana. En una vereda del municipio de Yarumal, quedó registrado en un video la golpiza que le dio el padre a un adolescente de 14 años. El hombre sostuvo al menor de edad por el cuello en repetidas ocasiones, lo golpeaba con lo que sería un rejo y lo apoyaba en el piso con las rodillas.