Secuestraron a pareja de comerciantes cafeteros en el Huila

Una pareja de comerciantes cafeteros fueron secuestrados en la noche del viernes 12 de septiembre en la vía entre Pitalito y Acevedo en el Huila. Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Salcedo y su esposa Lourdes Pacinga.

De acuerdo con la información preliminar, los comerciantes se movilizaban en un vehículo blindado que las autoridades hallaron abandonado con más de 20 impactos de bala, estrellado y con disparos en las llantas. Por esto, presumen que tras ser atacados fueron obligados a bajar del vehículo para llevárselos.

El secretario de Gobierno del municipio de Acevedo, Sebastián Silva, informó el secuestro de la pareja y anunció que activaron un plan candado para dar con su paradero. “Nos secuestraron dos ciudadanos comerciantes de nuestro municipio, del corregimiento de San Marcos; se adelantó una operación candado para poder dar con el paradero, pero desafortunadamente es la hora que no hemos podido tener información”, dijo.

Por su parte, el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía Huila, indicó también que en un trabajo articulado entre las autoridades están en la búsqueda de los comerciantes. “La Policía Nacional, en coordinación con las unidades en el sur del departamento del Huila y el Ejército Nacional, adelantamos un plan candado, con el objetivo de dar con el paradero de los dos ciudadanos presuntamente secuestrados en zona rural en el sector Cantarito”.

Además, realizarán un consejo extraordinario de seguridad entre las autoridades locales y departamentales para analizar la información recopilada sobre el caso y establecer una ruta a seguir. El comandante de la Policía también pidió a la ciudadanía compartir cualquier información que contribuya a la ubicación de la pareja y a la captura de los responsables.

También, el secretario de Gobierno rechazó este hecho de violencia y confirmó la unión en apoyo a la familia de los secuestrados. “Rechazamos estos actos que vienen haciendo estos delincuentes en nuestro municipio y nos unimos, nos unimos a cadenas de oración y nos unimos a todo el apoyo de la administración, del gobierno departamental y del gobierno nacional para dar con el paradero de estos delincuentes que han hecho estos actos de violencia y secuestro en nuestro municipio”, concluyó Silva.