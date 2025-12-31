Decretan el toque de queda comercial y cancelan evento de fin de año en Briceño, ¿qué pasó?

El municipio antioqueño ha sido golpeado este año por enfrentamientos entre grupos armados. Foto: Alcaldía de Briceño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Briceño, en Antioquia, decidió cancelar el evento previsto para el cierre de fin de año, así como decretó el toque comercial, ante una serie de hechos de violencia en el municipio y que incluyen dos ataques sicariales en el que murieron dos personas y una más resultó herida.

Lea: Los atractivos turísticos con horarios especiales en Año Nuevo en Barranquilla

El primer caso se registró el pasado lunes 29 de diciembre en un sector comercial llamado “la calle caliente”, donde un sujeto armado disparó contra un sujeto. En el ataque resultó herido un repartidor de la zona. A este hecho se le sumó otro ataque sicarial que se dio el 30 de diciembre en la misma zona.

Ante esto, el alcalde José Noé Espinosa anunció la cancelación del evento que se tenía previsto para este miércoles 31 de diciembre en el casco urbano del municipio.

“Esta decisión se toma en consideración de los recientes acontecimientos que han afectado la tranquilidad y el bienestar de nuestro municipio, y como un acto de respeto y solidaridad con las familias y personas que hoy atraviesan momentos de dolor y luto”, señaló la alcaldía.

Le puede interesar: Se pronunció restaurante donde niña murió tras caer de un caballo, en Palmira

Adicionalmente, en la zona donde se registraron los asesinatos se ordenó suspender la música a partir de las 6:30 p.m., mientras que los establecimientos deben cerrarse a las 7:00 p.m. hasta el 5 de enero, mientras que el resto de este tipo de establecimientos deben cerrar antes de las 7:30 p.m. y los comerciales a las 8:30 p.m.

En los últimos meses, se han registrado una serie de hechos de violencia por enfrentamientos entre miembros del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y la guerrilla campesina de Los Cabuyos. Por estos mismos hechos se dio un desplazamiento masivo de más de 200 familias de las zonas rurales de la región en noviembre.