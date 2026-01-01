Encontraron muerta a niña indígena reportada como desaparecida en Caldono, Cauca

La niña vivía junto a sus padres en la vereda de Villa Hermosa, en el municipio de Caldono, en Cauca. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Comunidades indígenas del Cauca confirmaron el hallazgo de los restos de Karen Melissa Caviche Menza, una niña indígena de 11 años, que el pasado 3 de diciembre desapareció de su vivienda, luego de que sus padres salieron a trabajar.

“Gracias a las voces de alerta de la comunidad, se tuvo conocimiento de que en la vereda Santa Helena del resguardo de San Lorenzo estaban unos restos óseos, los cuales serían lo de la pequeña en mención, este descubrimiento se dio cerca a su lugar de residencia, y con la ayuda de la guardia, se adelantó la inspección judicial, iniciándose así las investigaciones para establecer con mayor exactitud si son lo de la pequeña comunera y que pasó con ella”, señalaron líderes indígenas.

La desaparición se registró el 3 de diciembre. La niña se encontraba sola en su casa, debido a que sus padres tuvieron que salir a trabajar. Al parecer, Karen Melissa, quien cursaba quinto de primaria, habría salido de la vivienda, por lo que las primeras pistas que siguieron las autoridades locales fue la ropa que llevaba ese día: un pantalón marrón, blusa blanca y zapatos negros.

Ante las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, las autoridades investigan si hubo una persona involucrada en la muerte de la menor de edad. “No existen motivos que justifiquen la violencia contra una niña. De haber existido crimen contra la menor, nos sentimos agredidos en el corazón mismo de nuestra pervivencia cultural”, indicó el resguardo de San Lorenzo.

Los restos de la niña fueron trasladados a Medicina Legal, por lo que se esperan los resultados de la necropsia que determinarán las causas de su muerte.

"Este hecho no solo enluta a una familia humilde de nuestro pueblo Nasa, sino que representa un ataque directo a la armonía de nuestro territorio y una violación flagrante al derecho fundamental, a la vida y a la protección de nuestra niñez”, resaltó el resguardo.

Finalmente, solicitaron el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Personería, así como de la Fiscalía para adelantar las investigaciones correspondientes que esclarezcan la muerte de la niña que mantiene de luto a la comunidad.