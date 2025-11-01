En Halloween impusieron 1.447 comparendos e inmovilizaron 503 motos, en Medellín

Las autoridades mantuvieron los controles en vías claves para la movilidad de la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las tensiones por las caravanas o rodadas de motociclistas y el aumento de los operativos para contrarrestar las acciones delincuenciales durante las celebraciones de Halloween, las autoridades desplegaron acciones en toda la ciudad en las que terminaron inmovilizando 503 motos.

Lea: Enviaron a la cárcel a abogado acusado de extorsionar a alcalde de La Estrella

De acuerdo con la alcaldía, en medio de los operativos con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se mantuvieron puestos de control en puntos estratégicos como el puente de la 4 Sur, que conecta al sur con el occidente de la ciudad.

De igual manera, se hicieron redadas y controles sorpresa en los que verificaron antecedentes, documentos e inspeccionaron tanto motocicletas como vehículos. Además, el Ejército acompañó los recorridos de control por la ciudad.

Fue así como se impusieron, al finalizar la noche, 1.447 comparendos, se inmovilizaron 503 motocicletas y 40 vehículos, así como se incautaron dos armas de fuego y 160 armas blancas, y fueron capturadas más de 30 personas.

Le puede interesar: Así será el nuevo pico y placa en Armenia desde el 18 de noviembre

Tras dar a conocer el balance, las secretarías de Movilidad y Seguridad de Medellín señalaron que los uniformados como los operativos se mantendrán a lo largo del puente festivo, mientras que las autoridades evalúan la forma en la que se continuarán los controles durante el resto de fines de semana feriados.

Las medidas de seguridad durante el 31 de octubre se implementaron debido a los temores que se han dado en diferentes ciudades del país por la aglomeración de motociclistas en caravanas que generalmente incumplen las normas de tránsito y presentan afectaciones al orden público.

La alcaldía señaló que no iba a prohibir las rodadas organizadas en estas fechas, pero aumentó el control de las autoridades para prevenir caos en la ciudad.