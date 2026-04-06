Hallaron a dos niños muertos dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta; qué se sabe

Imagen de referencia de Vista Hermosa, en Meta. Foto: El Espectador - José Vargas

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Las autoridades investigan las causas de la muerte de dos niños, de 4 y 8 años, quienes el pasado fin de semana fueron encontrados muertos dentro de la nevera de su casa. El hecho se registró cuando los padres no estaban en la vivienda.

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El caso se dio en la noche del pasado sábado 4 de julio. Según indicó el padre de los menores de edad, Brayan Guevara Triviño, a El Tiempo, “nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos unos 20 minutos, más o menos”.

Al regresar no encontraron a los niños. El padre resalta que a ellos les gustaba esconderse, por lo que comenzaron a buscarlos. Al llegar al refrigerador, vieron que estaba desconectado y cerrado, pero al revisar el congelador, encontraron a los dos menores de edad adentro e inconscientes.

Al sacarlos, con ayuda de los vecinos, los trasladaron al hospital local, pero los esfuerzos no fueron suficientes. Según indicó el alcalde de Villa Hermosa, Juan Andrés Gómez: “los dos menores, al parecer, llegaron sin vida al hospital local del municipio” Se habrían asfixiado por la falta de oxígeno.

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Esta versión es la que sostiene Guevara Triviño, quien señaló que los niños habrían subido hasta el congelador y se habrían puesto a jugar dentro del mismo, pero la puerta se tuvo que haber cerrado, lo que, al parecer, hizo que se ahogaran.

Las autoridades asumieron la investigación del caso para esclarecer lo ocurrido, así como desde la alcaldía señalaron que: “expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Este trágico hecho nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber”.

Frente a esto, reiteraron el llamado a padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de supervisión y protección con los niños y niñas.