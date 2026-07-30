Capturan en Bucaramanga a mujer condenada por explotación sexual a una menor de edad

Mujer capturada en Bucaramanga por explotación sexual a menor de edad. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga

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Una mujer de 44 años fue capturada por agentes de las Zonas de Atención Policial (ZAP) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga cuando transitaba por el barrio Cabecera del Llano. La detenida era requerida por la justicia para cumplir la sentencia impuesta en su contra por un juzgado de Barrancabermeja.

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Según las autoridades, la mujer había sido condenada por explotación sexual con menor de edad, delito que castiga a quienes promueven, facilitan o se lucran del abuso sexual de menores. La orden de captura fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja para hacer cumplir la sentencia.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 52 con carrera 35 del barrio Cabecera del Llano, en Bucaramanga, en el marco de un operativo institucional en el que los uniformados de las ZAP adelantaban actividades de registro, control e identificación de personas en la zona.

Al verificar los antecedentes de la mujer en la Plataforma de Análisis de Datos (PDA), los policías establecieron que tenía una orden de captura vigente, por lo que, siguiendo los protocolos establecidos, le comunicaron sus derechos y la detuvieron.

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Tras el procedimiento, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se encargarán de presentarla ante el despacho judicial que la requería con el fin de definir su situación jurídica y cumplir la condena que se le imponga.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, se refirió al operativo: “continuamos en controles permanentes que permiten ubicar a las personas requeridas por la justicia. Nuestro compromiso es apoyar el cumplimiento de las decisiones judiciales y proteger de manera especial a nuestros niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de explotación”.