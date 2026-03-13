Guerra en Medio Oriente podría afectar llegada de insumos médicos al Valle

La secretaria de Salud del Valle, alertó que cancelaciones de contratos internacionales podrían afectar la llegada de guantes, tapabocas y otros insumos para clínicas y hospitales. Foto: Gobernaci

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Debido a la guerra en Medio Oriente y las consecuencias en las cadenas internacionales de suministro, la Gobernación del Valle del Cauca alertó sobre un posible desabastecimiento de insumos médicos en el departamento. Algunos importadores señalaron cancelaciones o incumplimientos de contratos con proveedores internacionales, lo que podría retrasar la llegada de insumos esenciales a clínicas y hospitales.

Según María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle, las dificultades en las rutas estratégicas de comercio internacional están afectando la capacidad de garantizar la producción y el traslado de materias primas: “Fui informada por importadores de insumos médicos sobre el rechazo de contratos que estaban vigentes con China, ya que les informan que no pueden cumplirlos por falta de materia prima y por dificultades en el transporte derivadas de la guerra en Medio Oriente. Esto significa que podríamos tener dificultades en el abastecimiento de insumos médicos que vienen del oriente si esta situación continúa, lo que podría generar un posible desabastecimiento”, señaló la funcionaria.

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Aunque guantes, batas y tapabocas —indispensables en los centros de salud— podrían escasear, las autoridades señalaron que la situación también podría afectar la producción internacional de vacunas y medicamentos, sobre todo en países como India, en donde la industria farmacéutica depende de cadenas logísticas en regiones atravesadas por el conflicto.

Lesmes también aseguró que “la recomendación que recibimos es realizar compras anticipadas para contar con reservas de medicamentos e insumos en caso de que esta situación continúe”.

Las limitaciones financieras en el sistema

Según la información compartida por el gobierno departamental, el sector salud enfrenta actualmente una deuda de más de COP 6 billones, dificultando que hospitales y clínicas puedan anticipar adquisiciones o reservar insumos.

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Por ahora, la Gobernación del Valle sigue de cerca la situación internacional y sus posibles efectos sobre el suministro de insumos médicos en el país. Así, anticipan eventuales impactos en la prestación de servicios de salud en la región.