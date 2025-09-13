Capturaron a alcaldesa de Cajibío, Cauca, por presunta corrupción en contratos

Diana Carolina Cabanillas Valencia, alcaldesa de Cajibío, Cauca, militante del Pacto Histórico. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldesa de Cajibío, Cauca, Diana Cabanillas Valencia, militante del Pacto Histórico, fue capturada el viernes 12 de septiembre en un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Lea: Expulsaron de Medellín a estadounidense acusado de millonario robo en Las Vegas

La orden de captura fue emitida por un juez, quien consideró que existían elementos suficientes para que la mandataria respondiera por supuestas anomalías en la firma de contratos públicos durante su administración.

Según la Fiscalía, las investigaciones se centran en la contratación de un operador logístico para la realización del evento del Día de la Familia Campesina, que se llevó a cabo en el corregimiento El Carmelo a finales del 2024. Por lo que la mandataria habría incurrido en irregularidades relacionadas con la suscripción y cancelación de contratos sin cumplir con los requisitos acordes a la ley.

Cabanillas salía de la sede de la alcaldía del municipio de Piendamó cuando fue capturada. Tras su detención, fue trasladada a Popayán donde adelantarán las audiencias para la legalización de la captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento. Además, será el juez de control de garantías quien defina si la mandataria deberá apartarse temporalmente de su cargo.

Le puede interesar: Asesinaron a lideresa y madre comunitaria en Sucre, Cauca

La funcionaria había impulsado iniciativas como los Encuentros de Fortalecimiento del Tejido Social y el Consejo Consultivo de Mujeres, en lo que lleva de su mandato. Para los líderes sociales y comunitarios, la detención podría representar un obstáculo para la ejecución de proyectos que estaban en proceso para beneficio de la comunidad local.

“La aprehensión causa mucha sorpresa entre la ciudadanía, ya que el municipio de Cajibío enfrenta graves retos en materia de desarrollo rural, infraestructura y programas sociales. Con la detención de su mandataria, se abre un escenario complejo respecto al liderazgo local y la continuidad de proyectos municipales”, expresó un periodista comunitario de este municipio a El País.