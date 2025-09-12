Expulsaron de Medellín a estadounidense acusado de millonario robo en Las Vegas

El hombre fue expulsado por Migración Colombia y capturado en Miami por los U.S. Marshals. Foto: Migración Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Medellín, confirmaron que el jueves 11 de septiembre llevaron a cabo la expulsión del país de un ciudadano estadounidense acusado de un millonario robo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y con otras anotaciones judiciales.

Lea: Asesinaron a lideresa y madre comunitaria en Sucre, Cauca

La medida fue articulada entre Migración Colombia, la Fiscalía, la Dijín de la Policía y la agencia estadounidense US Marshals. El hombre fue encontrado en un operativo en conjunto en un hotel de El Poblado, en la comuna 14 de la ciudad.

Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia en Antioquia, aseguró que la identificación del hombre y de los delitos por los que es acusado en su país se dieron tras una verificación migratoria en las que encontraron el registro de las anotaciones de agencias extranjeras y del requerimiento por parte de las autoridades en Las Vegas.

Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer la captura a través de sus redes sociales. “Caen porque caen. Gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Sijín de la Policía y la agencia U.S. Marshals, fue ubicado en Medellín un ciudadano norteamericano fugitivo de la justicia de su país. Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y también tenía cuentas pendientes en Miami”, mencionó.

Le puede interesar: Alcaldía de Cartagena se pronunció sobre caso de turista arrollado por una lancha

Gutiérrez también indicó que el hombre estaba intentando esconderse en la ciudad y que alcanzó a gastar parte del dinero producto del delito cometido en su país. “Su presencia fue detectada gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento en la ciudad”, agregó el mandatario local.

En un operativo similar reciente expulsaron a un ciudadano alemán que tenía una circular roja de Interpol. El hombre era acusado en su país de 47 casos de intento de asesinato, de trece lesiones corporales graves y un caso de incendio agravado en grado de tentativa.

Finalmente, el alcalde aseguró que “Medellín no es refugio de criminales” y que no hay escondite para quienes creen que pueden escapar de la justicia.