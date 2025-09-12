Expulsaron de Medellín a estadounidense acusado de millonario robo en Las Vegas

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En Medellín, confirmaron que el jueves 11 de septiembre llevaron a cabo la expulsión del país de un ciudadano estadounidense acusado de un millonario robo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y con otras anotaciones judiciales.
Lea: Asesinaron a lideresa y madre comunitaria en Sucre, Cauca
La medida fue articulada entre Migración Colombia, la Fiscalía, la Dijín de la Policía y la agencia estadounidense US Marshals. El hombre fue encontrado en un operativo en conjunto en un hotel de El Poblado, en la comuna 14 de la ciudad.Sigue a Cromos en WhatsApp
Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia en Antioquia, aseguró que la identificación del hombre y de los delitos por los que es acusado en su país se dieron tras una verificación migratoria en las que encontraron el registro de las anotaciones de agencias extranjeras y del requerimiento por parte de las autoridades en Las Vegas.
Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer la captura a través de sus redes sociales. “Caen porque caen. Gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Sijín de la Policía y la agencia U.S. Marshals, fue ubicado en Medellín un ciudadano norteamericano fugitivo de la justicia de su país. Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y también tenía cuentas pendientes en Miami”, mencionó.
Le puede interesar: Alcaldía de Cartagena se pronunció sobre caso de turista arrollado por una lancha
Gutiérrez también indicó que el hombre estaba intentando esconderse en la ciudad y que alcanzó a gastar parte del dinero producto del delito cometido en su país. “Su presencia fue detectada gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento en la ciudad”, agregó el mandatario local.
En un operativo similar reciente expulsaron a un ciudadano alemán que tenía una circular roja de Interpol. El hombre era acusado en su país de 47 casos de intento de asesinato, de trece lesiones corporales graves y un caso de incendio agravado en grado de tentativa.
Finalmente, el alcalde aseguró que “Medellín no es refugio de criminales” y que no hay escondite para quienes creen que pueden escapar de la justicia.