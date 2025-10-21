Capturaron a dos policías por secuestro de comerciante en Norte de Santander

Imagen de referencia. En medio del rescate fueron capturadas seis personas. Foto: Policía de Antioquia

Tras confirmarse el rescate del comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, quien el pasado 12 de octubre fue secuestrado cuando se dirigía al municipio de La Playa de Belén, se conoció que en el operativo fueron capturadas seis personas, entre las que se encuentran dos policías.

De acuerdo con las autoridades, el secuestro se dio en un sector conocido como Oropoma, donde los delincuentes obligaron al comerciante, que tiene panaderías en Ábrego y Ocaña, a bajar de su vehículo y montarse a otro donde lo llevaron con rumbo desconocido.

Los días posteriores los secuestrados hicieron llamadas y enviaron mensajes intimidantes a los familiares de Páez Ortiz, a los que les exigían COP 1000 millones por su liberación.

Pero tras interceptaciones de estas comunicaciones, las autoridades lograron dar con la ubicación de los delincuentes en una finca en zona rural de Ábrego, donde finalmente el Gaula de la Policía y el Ejército realizaron el operativo de rescate, en el que capturaron a seis personas.

“Dentro de los capturados se encuentran dos funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio, contra quienes se iniciaron procesos simultáneos en términos penales y disciplinarios en concordancia con la política de integridad y transparencia policial”, explicó el brigadier William Quintero Salazar, comandante encargado región de Policía número 5.

Los uniformados capturados fueron el patrullero Jhordan Fabián Rangel Mora, quien había sido suspendido por seis meses, y el subcomandante de la estación Ospina Pérez en Cúcuta, capitán Isaac Carmona Meneses, quien había pedido un permiso para atender un asunto familiar.

El primero fue capturado en el lugar en el que se realizó el rescate, mientras que el segundo fue relacionado con el caso en medio de las investigaciones y reconocido por el comerciante como uno de los secuestradores.

En medio del operativo, las autoridades también incautaron dos escopetas, una granada de fragmentación, un fusil traumático con munición, dos radios de comunicación, 13 teléfonos celulares, una camioneta y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Aunque el resto de los capturados se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc, las autoridades confirmaron que se trató de un plagio cometido por delincuencia común.