Fuertes lluvias en Santa Marta provocaron dos muertes y graves emergencias

Las intensas lluvias que se registraron este lunes 20 de octubre, por cuenta del paso de una onda tropical por el Caribe, generaron fuertes y prolongadas lluvias que causaron graves emergencias en Santa Marta, donde el balance parcial deja dos personas muertas, el colapso del sistema de alcantarillado e inundaciones en diferentes partes de la ciudad.

Imágenes compartidas por la ciudadanía en redes sociales evidencian que varias vías terminaron inundadas, lo que colapsó la movilidad, así como sectores turísticos, entre otras zonas donde el agua superó el metro de altura.

Sumado a esto, se registraron dos muertes. La primera fue la de un motociclista encontrado cerca del río Manzanares, sobre la calle 30 con carrera 4, quien aparentemente se resguardó bajo un árbol durante la lluvia y fue alcanzado por un rayo.

#AEstaHoraOC "Con el agua hasta el cuello"



El segundo caso es el de un joven de 17 años que ingresó a una piscina olímpica, pese a las restricciones por las condiciones climáticas y quien habría muerto por inmersión.

“El hecho se registró después de que un grupo de por lo menos 30 jóvenes, intimidaron al vigilante del escenario e ingresaron a la fuerza, de forma evidentemente no autorizada e irregular, sin importar que se encontraba cerrado al público debido a las fuertes lluvias registradas en la ciudad”, explicó la alcaldía de Santa Marta.

Sumado a esto, la administración señaló que la muerte del adolescente se presentó luego de que este se subió a una de las plataformas de clavados, que están destinadas exclusivamente para deportistas que están entrenados. Al caer, se registró la emergencia que no pudo ser atendida por los paramédicos del lugar que no estaban debido al cierre por la alerta climática.

Las lluvias también causaron afectaciones en techos, conexiones eléctricas y ductos de aguas residuales, entre otras cosas, que causaron graves afectaciones en los siguientes colegios, donde también se ordenó la suspensión de clases: IED Rodrigo de Bastidas, Madre Laura, El Carmen de Pescaíto; El Parque, El Pantano, IED Gabriela Mistral, José Laborde Gnecco de Gaira, El Pando, Megacolegio Aluna, Liceo del Norte, Megacolegio Quinto Centenario y Ondas del Caribe

Ante esto, el alcalde Carlos Pinedo señaló que “estamos actuando de manera preventiva. Nuestro compromiso es proteger la vida de los samarios y minimizar cualquier riesgo. Hacemos un llamado a la comunidad para mantenerse informada por los canales oficiales y evitar exponerse en zonas de riesgo”.

Por su parte, el Ideam resaltó que se mantiene la alerta naranja en la ciudad por la probabilidad de crecientes súbitas de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente los ríos Gaira, Manzanares, Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don Diego.

De igual forma, hay alerta roja por deslizamientos en las zonas rurales y alerta marina meteomarina por las condiciones de viento, oleaje y tiempo lluvioso en el litoral samario.

Recomendaciones ante las lluvias en Santa Marta

La alcaldía invitó a la ciudadanía a estar atentos a los comunicados oficiales de la administración y demás autoridades responsables de atender las emergencias, así como:

* No acercarse a ríos, quebradas ni zonas propensas a deslizamientos.

* Asegurar techos y objetos sueltos ante posibles ráfagas de viento.

* Reportar cualquier emergencia a la línea 123 o a los organismos de socorro.