Obras por socavación en Metro de Medellín tardarán una semana: habrá buses gratis

Tras la aparición de una socavación en la vía férrea de la Línea A del Metro de Medellín, que obligó a la suspensión de las operaciones entre las estaciones de Poblado y Aguacatala, la empresa de transporte señaló que las obras de reparación tardarán una semana, mientras se realizan los trabajos de rehabilitación del corredor. Por lo pronto, se habilitarán buses gratuitos para no afectar la movilidad de quienes entran desde el sur del Valle del Aburrá a la ciudad.

Sobre lo ocurrido, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que la emergencia se provocó por una aceleración del río Medellín por las fuertes lluvias de los últimos días “y a que en este punto está defectuoso un pozo de aquietamiento, que tiene como función reducir la velocidad del agua”.

Esta falla provocó un debilitamiento del muro de contención que sostiene la vía férrea, lo que hizo que el agua entrara bajo el muro, succionara el material y provocara la socavación sobre la vía férrea.

“Primero hubo una desconsolidación y luego se nota la socavación como tal que se presenta muy rápidamente y evoluciona con una muy alta velocidad, lo que nos lleva a suspender el servicio”, añadió Elejalde.

Los trabajos que se harán sobre la vía del Metro de Medellín

El Metro de Medellín anunció que la rehabilitación de la vía tardará ocho días, si las condiciones climáticas lo permitan. Según indicó el gerente del sistema, se tienen que realizar una serie de obras para solucionar el problema.

“Primero vamos a bloquear la entrada del río, que se hará esta noche, y luego rellenar con material de concreto toda la zona bajo el muro. Luego, otra zona tendrá que ser rellenada con un material más flexible para permitir la reconformación de la vía Férrea”, explicó Elejalde, quien añadió que ya se cerró un carril de la vía Regional para facilitar los trabajos.

Finalmente, el Área Metropolitana realizará las obras de mantenimiento del pozo de aquietamiento afectado, mientras empresas públicas de Medellín (EPM) apoyará en la elección del material que se utilizará para rellenar las zonas afectadas por la socavación.

Buses gratis por cierre en la Línea A del Metro de Medellín

Ante la emergencia y el cierre de las estaciones, se habilitaron buses padrones del Metroplus que operarán gratuitamente entre Aguacatala y Poblado y pasarán cada seis minutos por las estaciones.

"Los vehículos transitarán por la Avenida Las Vegas solo con dos paradas: en la glorieta de Las Vegas a un costado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas", indicó el Metro de Medellín.

Sumado a esto, el Área Metropolitana autorizó que las rutas que se integran en las estaciones del sur presten servicio hasta el centro de la ciudad.

