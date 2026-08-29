Capturaron a dos saqueadores en el sector de La Lorena, en Pereira

Las autoridades capturaron a los sujetos tras un llamado de vecinos. Foto: Captura de pantalla

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En el conjunto residencial de La Lorena, una de las zonas más afectadas en Pereira por el terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades capturaron a dos presuntos saqueadores que estarían intentando entrar a los edificios afectados, en medio de los trabajos de demolición de las torres en riesgo.

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El hecho se da luego de que se conocieran denuncias e imágenes de habitantes del sector en las que se alerta la presencia de personas externas que estarían sacando objetos de las edificaciones en riesgo, así como la falta de presencia de las autoridades en la zona.

La intervención se dio luego de que personas en la zona avisaran a las autoridades de la presencia de personas extrañas, que fueron finalmente halladas entre los escombros de los edificios.

Recientemente, las autoridades alertaron a la ciudadanía de la posible existencia de una red delincuencial que estaría instrumentalizando a habitantes de calles para robar objetos de valor, como joyas y cajas fuertes, de las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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Según explicó la Policía de Pereira, la red delincuencial estaría amenazando a los habitantes de calle, así como, al parecer, prometerían pagos con drogas para entrar a los lugares colapsados o evacuados para cometer los robos, que previamente planean terceros que coordinan los hurtos.

Ante esto, las autoridades señalaron que mantienen vigilancia en las zonas evacuadas, así como buscan a quienes están detrás de la instrumentalización de personas como las dos capturadas.

De acuerdo con la alcaldía de Pereira, se han identificado 35.000 viviendas afectadas tras el terremoto del 10 de agosto, lo que corresponde al 15,4 % del total de edificaciones en la ciudad.

Adicionalmente, hay afectaciones en 48 taludes de puntos críticos, 25 edificaciones públicas, 34 de salud y dos de infraestructura cultural. Además, se han demolido 12 edificaciones en riesgo de colapso y se han removido 70.000 toneladas de escombros.

Frente a los saqueadores, se ha confirmado la captura de 15 personas, así como se resaltó que se dispuso de escuadrones de los Cascos Rojos para reforzar la seguridad en las zonas con mayores afectaciones.