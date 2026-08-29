Identificaron a las víctimas del accidente en vía Medellín-Manizales que dejó tres muertos

Entre los muertos está una pareja y el conductor del bus. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades confirmaron las identidades de las víctimas que dejó el grave accidente que se registró esta tarde sobre la vía que comunica a Medellín con Manizales. Un bus de la empresa Bolivariano se estrelló de frente con una tractomula, lo que dejó tres personas muertas y 18 más heridas.

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Según el reporte de la Policía de Tránsito de Antioquia, el accidente se registró en el sector de Las Felicias, en jurisdicción de Caldas, a cerca de 27 kilómetros de La Pintada. Al parecer, el conductor del bus que cubría la ruta Medellín-Ipiales habría invadido el carril contrario y terminó chocando de frente con la tractomula que transportaba bultos de café hacia Cartagena.

Identifican a víctimas mortales

Por lo ocurrido, fue cerrada la vía, mientras bomberos de La Pintada, Supía y Marmato, así como funcionarios de Pacífico Tres y de la Policía de Tránsito, asistieron a los heridos, que fueron trasladados a centros asistenciales de La Pintada, en Antioquia, y Marmato y Manizales, en Caldas.

Entre las víctimas mortales se identificó al conductor del bus de placa EYY119, Cristian Camilo Palacios González, así como a la pareja de esposos Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, que se dirigían a Buga.

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Sobre el conductor de la tractomula se conoce que tuvo un trauma craneoencefálico, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde se recupera.

Aunque por el momento no se manejan hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, el coronel Eduardo Mejía, jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de Antioquia, explicó que “se analiza un posible adelantamiento en línea continua que habría tratado de hacer el conductor del vehículo de servicio público, del bus Bolivariano”.

El bus registra en el Simit cuatro comparendos por exceso de velocidad, que suman más de dos millones de pesos.

Tras el accidente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el cierre de la vía, así como lamentó lo ocurrido. “Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados (...). Seguimos atentos a la evolución de esta tragedia”.