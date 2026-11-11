Capturaron a encargada de un motel en Santander por el ingreso de menores de edad

Una mujer de 33 años que administraba un motel en Pinchote, Santander, fue detenida por la Policía y es señalada de promoción de explotación sexual de menores de 18 años, después de que los agentes policiales hallaran en el circuito cerrado de televisión del negocio imágenes en las que varios adolescentes aparecen entrando a las habitaciones sin que nadie hiciera control de su ingreso.

El caso se conoció gracias a la llamada de vecinos del sector, que alertaron a las autoridades por medio de una llamada que en el establecimiento estaba ocurriendo algo irregular. La Policía inició las comprobaciones del cumplimiento de los requisitos en el motel y pidió revisar el sistema de videovigilancia; los empleados accedieron, y allí los agentes encontraron las grabaciones que terminaron en la detención de la mujer que administra el lugar.

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La administradora quedó a disposición de las autoridades judiciales y con ella entregaron los videos recopilados en el operativo, que entrarán al expediente como prueba. Además, las autoridades sellaron el establecimiento inicialmente por una semana, amparados en el artículo 38 de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permite cerrar locales donde se pongan en riesgo los derechos de la población menor de 18 años.

Además, el delito que se le imputa está en el artículo 217 del Código Penal, que castiga a quien administre, arriende o financie un establecimiento donde se realicen actos sexuales con menores de edad, y que contempla penas de diez a catorce años de prisión, además de una multa que puede llegar a 750 salarios mínimos.

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El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, manifestó que la institución continuará con este tipo de intervenciones para frenar los sucesos que atenten contra la integridad de niños y adolescentes en la región, y pidió a los ciudadanos que, como los vecinos del motel implicado, avisen de estas situaciones por la línea de emergencias 123.