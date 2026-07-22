Capturaron a nueve personas que transportaban 495 computadores robados en Tolima

Imagen de referencia. A los capturados les incautaron siete celulares, así como dos inhibidores de señal. Foto: El Espectador - José Vargas

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En el corregimiento del Chicoral de El Espinal, en Tolima, las autoridades interceptaron un tractocamión en el que se transportaban 495 computadores de escritorio de la marca ACER, que habían sido robados el pasado 17 de julio. En medio del operativo fueron capturadas nueve personas.

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Según indicaron las autoridades, los computadores, avaluados en COP 3.218 millones, eran transportados de Buenaventura a Bogotá, pero a la altura del departamento del Tolima, delincuentes interceptaron el vehículo en un parqueadero y, bajo la modalidad de halado (robo mientras el carro está estacionado), se lo llevaron con la mercancía.

Tras "labores investigativas y operativas, adelantadas de manera articulada entre las seccionales de investigación judicial, inteligencia y tránsito y transporte del Tolima“, según señalaron la Policía de Tránsito y Transporte, se logró determinar que el tractocamión con la mercancía se encontraba en un parqueadero de Chicoral.

Ante esto, se hizo el operativo en medio del cual, además de recuperar los computadores, se capturaron a nueve personas y se incautaron siete celulares, así como dos inhibidores de señal, que utilizarían para despistar a las autoridades y que serán objeto de investigación en el proceso judicial.

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Sobre el operativo, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra Archila, aseguró que la acción “representa un duro golpe contra las estructuras dedicadas al hurto de carga en las vías nacionales”.

Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía, que los imputará por el delito de receptación, mientras que la Policía señaló que continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Adicionalmente, pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier situación que afecte la movilidad y transporte de mercancías por los corredores del país.