Capturaron a patrullero de la Policía por abandono del cargo en Manizales

En el barrio El Carmen de Manizales, la Policía Metropolitana capturó a un patrullero de la institución que habría abandonado el cargo que le asignaron. Además, se investiga si agredió físicamente a su expareja sentimental y habría hecho disparos al aire en vía pública.

El caso se conoció por una llamada a la línea 123, el pasado viernes 17 de octubre, por la presencia de un sujeto en alto grado de alteración. La situación fue atendida por uniformados de la estación de Policía de El Carmen, quienes al llegar al lugar se dieron cuenta de que el protagonista de la emergencia era uno de sus compañeros.

Según indicaron las autoridades, el patrullero fue capturado por el abandono de su puesto, que está tipificado en el código penal militar, así como se adelantan investigaciones por los otros dos hechos de los que es acusado.

“En el marco del servicio de policía tenemos una situación, es decir, tenemos un caso del código penal militar que nos cobija y desde el cual se juzgan actos cometidos en relación o con ocasión del servicio de policía”, dijo a Caracol Radio, el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de La Policía en Manizales.

Sumado a esto, el uniformado señaló a La FM que “de manera complementaria se presentaron unos hechos en la residencia de su expareja con la cual tienen un menor de edad como hijo, que son ya materia de investigación para poder establecer si constituyen algún tipo de violencia intrafamiliar o de violencia de género”.

Por lo pronto, avanza el proceso contra el uniformado dentro de la justicia penal militar, en la que ya fueron imputados los cargos.