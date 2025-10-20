Ola de ataques sicariales dejó tres muertos y cuatro heridos en Bucaramanga

Imagen de referencia. Las autoridades investigan las motivaciones de los crímenes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una oleada de ataques sicariales se registraron el fin de semana en Bucaramanga. En tres hechos registrados en diferentes partes de la ciudad fueron asesinadas tres personas, entre las que hay una pareja de esposos; además, tres más resultaron heridas.

El primer ataque se registró en el barrio Villas de Girardot el pasado domingo 19 de octubre. Según lo que dijo la víctima Enrique Vezga, de 34 años, a las autoridades, en el momento del ataque él se encontraba junto a su novia Haslady Yurani Bravo Sanabria, y su vecina Blanca Inés Laguado Guevara, bebiendo en una tienda, cuando un sujeto, que llegó caminando, disparó en reiteradas ocasiones contra ellos.

Las mujeres tuvieron heridas en un brazo y una pierna, mientras que Vezga recibió siete impactos de bala, por lo que se encuentra en grave estado en el Hospital Universitario de Santander.

Las autoridades investigan si el caso estaría relacionado con una presunta disputa por el control del narcotráfico, debido a Vezga tiene antecedentes por hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y fuga.

El segundo caso fue en la tienda Nueva Ola del barrio El Progreso, donde un sujeto armado disparó contra Deiner Lozada, de 32 años, y su esposa Carolina Serrano. La mujer falleció en el lugar, mientras el hombre alcanzó a ser trasladado a la Clínica Magdalena, donde falleció poco después de ingresar.

En este hecho también resultó herido Yorguis Acosta González, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala en un brazo, el abdomen y una pierna. De acuerdo con las autoridades, el sujeto se encuentra estable en un centro asistencial.

Un caso adicional se registró el pasado sábado 18 de octubre. En el barrio Luz de Salvación II, sicarios asesinaron a Carlos Fabián Olarte Ballesteros, de 37 años, quien fue herido en el rostro, el brazo y la espalda.

Aunque habitantes de la zona no quisieron dar información a las autoridades, se investiga si el asesinato se dio por un ajuste de cuentas, debido a que Olarte Ballesteros era consumidor de estupefacientes y días antes había sido capturada en flagrancia por violencia intrafamiliar.