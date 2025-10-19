“No se había visto un desplazamiento masivo como este”, alcalde de Briceño

Alcaldías de otros municipios han entregado colchonetas y kits de aseo para apoyar a los desplazados en Briceño. Foto: Archivo Particular

Una grave crisis humanitaria atraviesa el municipio de Briceño, en Antioquia, donde a lo largo del fin de semana centenares de personas han tenido que desplazarse de por lo menos 22 veredas, por hostigamientos del Frente 36 de las disidencias de las Farc, que han mantenido enfrentamientos armados con el Clan del Golfo.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Noé de Jesús Espinosa Vásquez, se han censado 1.985 personas desplazadas, que integran 951 familias, por lo que la capacidad de ayuda se ha desbordado y han tenido que recurrir al apoyo de la comunidad y otros municipios para brindar la asistencia.

Las imágenes muestran a las cientos de personas llegar en buses, jeeps y hasta caminando al casco urbano del municipio, donde han copado las calles a la espera de ayuda humanitaria y la confirmación de un lugar donde quedarse.

Sobre la crisis, el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, aseguró las amenazas a las comunidades vendrían de alias “Chejo”, cabecilla del Frente 36, quien “ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo solamente que en algunas viviendas y fincas se quede una sola persona, y quien no vaya puede pagar una multa; eso ya lo tenemos decantado”.

Frente a esto, el alcalde Espinosa Vásquez ha hecho un llamado a la Fuerza Pública a intervenir en la situación y garantizar la estabilidad de su población, así como habla de la situación que se vive en este momento.

¿Qué es lo que está pasando con los grupos armados?

Estos territorios han sido zonas donde han operado las FARC por décadas y el Ejército. Cuando hay un solo grupo en la zona, pues no se presentan confrontaciones y ahora que ha entrado el Clan del Golfo hay una problemática mayor, porque ya estos grupos buscan enfrentarse entre ellos mismos y es ahí donde pedimos el apoyo de nuestro Ejército, para que esté en esta zona de más conflicto y de esa manera los campesinos puedan estar más tranquilos en los territorios.

¿Cómo se inició la crisis?

Básicamente, los pobladores de 22 veredas comenzaron a llegar desde ayer desplazadas de diferentes veredas, debido a la guerra interna entre los grupos armados. ¿Qué es lo que se busca con la comunidad? En este caso, es salvaguardar la vida de ellos, que se agravó desde ayer, pero la violencia también ha venido desde días atrás.

Ayer (sábado 18 de octubre) salieron unas familias y hoy salieron más, y pueden seguir llegando, por lo que el censo final lo vamos a cerrar mañana por si aumenta la crisis.

¿Qué hace que sea tan masivo este desplazamiento?

Desde que haya enfrentamientos en la zona, pues inmediatamente las familias se dispersan y se desplazan al área urbana del departamento. Ya es muy difícil saber cuando hay un enfrentamiento, pero como es algo que ha ocurrido varias veces, ya la población llega al casco urbano. El lío es que anteriormente no se había visto un desplazamiento masivo como este, incluso estamos desbordados, porque solamente teníamos capacidad para 200 personas y ahora estamos hablando de que llegaron 1985 personas.

Por lo tanto, estamos haciendo la articulación con la Gobernación de Antioquia, con la Uariv, (Unidad para las Víctimas), con la Defensoría del Pueblo y articulándonos con otras instituciones y alcaldías cercanas para mirar cómo les damos albergue y todo el tema de alimentación a los desplazados.

¿Cómo están haciendo mientras tanto?

Hay unas familias que se han estado albergando con los familiares, otras familias nosotros las estamos albergando aquí y en el parque educativo y otros espacios que nos han prestado, como Asocomunal Briceño. Otras alcaldías nos han ayudado con colchonetas y kits de aseo, para seguirlos ubicando.

¿Qué tan probable es que haya un pronto retorno?

Desde el día de ayer hubo enfrentamientos y hoy no sabemos si hubo, pero sí tenemos claro que las comunidades no van a retornar. En el momento no podríamos hablar de un retorno, porque no hay presencia del Ejército en la zona rural. Ellos retornarán cuando la Fuerza Pública dé las garantías.

¿Qué ayuda han tenido de la Gobernación?

La gobernación de Antioquia está haciendo el acompañamiento en cuanto a alimentación, nos apoyaron con el transporte de las familias, para que salieran de los territorios, y mañana llegan más funcionarios de apoyo psicosocial y de salud para apoyar el evento.

¿Qué le piden al Gobierno Nacional?

El principal llamado es a la Fuerza Pública para ver de qué manera ellos nos van garantizando el retorno de nuestros pobladores, sin olvidar, también, que necesitamos el apoyo institucional de parte de las entidades del gobierno departamental y nacional, como la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, que nos puede ser útiles para tener charlas y hacer el acompañamiento a cada una de nuestras familias.