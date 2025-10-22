Rescataron a alemán secuestrado en Medellín; fueron capturadas seis personas

El alemán de 19 años estuvo secuestrado por 36 horas. Foto: Captura de pantalla

En medio de un operativo en el centro de Medellín, la alcaldía y el Gaula de la Policía lograron dar con el paradero de un turista alemán que había sido secuestrado. En medio del rescate, las autoridades capturaron a seis personas, entre las que se encuentra un joven de 14 años.

Las autoridades señalaron que el secuestro se dio luego de que el extranjero fue abordado por dos mujeres que le ofrecieron servicios sexuales en el parque Lleras. Luego de esto, el sujeto fue trasladado a una vivienda en el barrio Prado Centro, donde le quitaron sus pertenencias, avaluadas en más de EUR 2000, y fue retenido contra su voluntad.

Añadido a esto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que el alemán de 19 años, que sería bar tender en su país, “fue abordado por una menor de edad, aparentemente mediante algunas sustancias que le hubiera dado, hace que pierda un poco los sentidos, y posteriormente bajo una oferta de servicios sexuales de otras dos mujeres, salen a un lugar a tener ese encuentro”.

Tras el secuestro, los delincuentes comenzaron a hacer llamadas extorsivas a la familia del europeo, que inmediatamente dio aviso a las autoridades alemanas. “Tras recibir la alerta de la embajada alemana, la Alcaldía de Medellín y el Gaula activaron un plan de búsqueda y rescate que permitió liberar al extranjero luego de 36 horas de cautiverio”, indicó la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Por su parte, la Policía explicó que los delincuentes estaban exigiendo el pago de EUR 5000, de los cuales alcanzaron a recibir EUR 3000. Luego, intentaron volver a pedir la misma suma, pero se recibió la denuncia de la embajada, con lo que las autoridades colombianas lograron determinar la ubicación de los delincuentes y llevar a cabo el operativo de rescate.

En flagrancia fueron capturadas seis personas, entre las que hay dos mujeres de 20 y 31 años; tres hombres entre 19 y 27 años, así como se hizo la aprehensión de un adolescente de 14 años, quienes serán acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y utilización de menores para la comisión de delito.

Sumado a esto, en el operativo se incautaron cuatro celulares, que serán analizados por peritos para obtener el material probatorio que permita establecer cuál fue la participación de cada uno de los capturados y si estarían involucrados en otros plagios similares.

Finalmente, la Policía del Valle del Aburrá invitó a la comunidad a denunciar este tipo de hechos a través de las líneas de emergencia 123 o 165 del GAULA de la Policía.