Capturaron al presunto asesino de una bebé mientras dormía en Plato, Magdalena

Las autoridades capturaron al sujeto señalado de haber estado detrás del asesinato de una niña de 13 meses, en El Plato, Magdalena, que se registró el pasado sábado 22 de noviembre. El atacante lesionó a la bebé mientras dormía dentro de su vivienda.

La madre de la niña señaló que en el momento del ataque la niña se encontraba en su habitación, mientras que ella estaba realizando actividades domésticas en otra parte de la casa. Cuando se acercó a verla, la encontró con las heridas en el cuello, por lo que dio aviso a las autoridades.

Sobre lo ocurrido, la gobernadora encargada del Magdalena, Ingrid Padilla, señaló que la Policía del departamento recibió la alerta sobre las 5:30 p.m., por lo que uniformados se trasladaron a la zona. Horas más tarde se confirmó la captura del presunto responsable, a quien le encontraron un elemento cortopunzante, con el que habría cometido el crimen.

El sujeto habría querido tener una relación con la madre de la niña, que tiene 15 años y, según las autoridades, una discapacidad cognitiva, pero ella lo rechazó. Por ello, se investiga si el crimen habría sido motivado por una venganza del sujeto.

Ante esto, Padilla señaló que se brinda asistencia psicosocial a la familia de la bebé, así como lanzó advertencias por la crisis de salud mental que se registra en el departamento.

El caso quedó en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia, y la Fiscalía. De igual forma, la alcaldía de Plato indicó que apoyará con los trabajos de investigación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), entre enero y septiembre de este año, 478 niños fueron asesinados en el país, de los cuales 27 tenían entre cero y cinco años.