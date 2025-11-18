Candidato a la alcaldía de Bucaramanga denunció ataque a su sede de campaña

El ataque a la sede de campaña de Carlos Bueno se dio en la noche del lunes. Foto: Carlos Bueno

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga Carlos Bueno denunció que en la noche del pasado lunes 17 de noviembre se registró un ataque contra su sede de campaña en el barrio Cabecera, que causó daños materiales en el lugar.

El político, que fue secretario de Movilidad de Bucaramanga, señaló en sus redes sociales que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron objetos contundentes contra la fachada de la sede, específicamente contra vidrios y puertas.

“Mire cómo dejaron la sede, totalmente vandalizada. Esto hace parte del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la Alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente, diciendo mentiras y porquerías de nosotros”, añadió Bueno.

Ante lo ocurrido, la Policía envió a la zona un equipo de investigación para recopilar evidencia e iniciar las acciones para identificar a los responsables del acto vandálico.

Finalmente, el candidato señaló: “No nos van a intimidar; por el contrario, a partir de ahora trabajaré con mayor pasión y compromiso para devolverle a Bucaramanga el orden y la autoridad perdida durante los últimos 18 meses, porque seré el primer alcalde policía que trabajará día y noche para garantizar la seguridad a los bumangueses”.

El próximo 14 de diciembre en Bucaramanga se realizarán las elecciones atípicas de alcalde, debido a que el Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

Los bumangueses deberán escoger entre los siguientes candidatos a la persona que los gobernará por los próximos dos años: Carlos Enrique Bueno Cadena(Colombia Justa Libres, Liga, Conservador y MIRA), Fabián Oviedo Pinzón(Nuevo Liberalismo y ASI), Cristian Fernando Portilla Pérez(Centro Democrático, La U y Cambio Radical), Jhan Carlos Alvernia Vergel(Partido Liberal), Carlos Fernando Pérez Gelvez (ADA), Rubén Fernando Morales Rey(Unitarios), Juan Manuel González Bustos(Partido Demócrata Colombiano) y Humberto Salazar García(Pacto Histórico).