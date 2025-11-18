Denunciaron nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca

Imagen de referencia. La empresa Cenit indicó que activó el plan de emergencia para atender la situación. Foto: Ejército Nacional

La compañía Cenit, filial de Ecopetrol, reportó un nuevo ataque contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el municipio de Arauquita, en Arauca, por el que se activó el plan de emergencia y contingencia para evitar mayor derrame del crudo y afectaciones ambientales.

El ataque se registró el pasado lunes 17 de noviembre, por lo que el Ejército aseguró la zona para permitir el ingreso de personal técnico de la compañía para atender la situación.

Desde Cenit indicaron en comunicado que “informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita sobre la situación y las acciones del PEC (Plan de Emergencia y Contingencia), y se activará, de manera preventiva, la protección de la bocatoma de Arauquita”.

Desde Ecopetrol recomendaron a la comunidad no acercarse al lugar en que se registró el ataque hasta que se finalicen las labores de atención de la emergencia y la reparación del tramo afectado, debido al derrame que se registra en la zona.

Sumado a esto, tanto Cenit como Ecopetrol, rechazaron “estas acciones ilícitas y hacen un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país”.

A mediados de este año, Ecopetrol había alertado que en el primer semestre de este año se registraron 14 ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y cinco contra el Bicentenario, mientras que para la misma fecha de 2024 se habían reportado seis ataques contra el Limón-Coveñas y dos contra el Bicentenario.