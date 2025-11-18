Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Cuatro mineros murieron por inhalación de gases en mina de Segovia, Antioquia

Los mineros tenían entre 22 y 28 años. Otras seis personas alcanzaron a ser rescatadas con vida.

Redacción Colombia
18 de noviembre de 2025 - 12:35 p. m.
Imagen de referencia. La emergencia se registró luego de que se hicieron explosiones dentro de una mina aledaña.
Imagen de referencia. La emergencia se registró luego de que se hicieron explosiones dentro de una mina aledaña.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Una grave emergencia se registró en la mina de oro Las Delicias, en el municipio de Segovia, Antioquia, donde fallecieron cuatro mineros, al parecer, por inhalación de gases tóxicos que se generaron tras una explosión que se realizó en la zona. Según las autoridades, al menos seis personas lograron ser rescatadas con vida.

Sobre lo ocurrido, Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera Segovia–Remedios, explicó que la noche anterior Aris Mining habría realizado implosiones en socavón aledaño, que habría levantado una humareda dentro de la mina en la que se registró la emergencia. “Los jóvenes ingresaron por superficie, pero al interior del túnel había unos gases (…). Producto de los químicos y explosivos que usaron para hacer la voladura”.

Sobre lo que ocurrió dentro de la mina, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), dio una versión similar y explicó que “ingresaron tres de ellos (mineros) al socavón. Sin darse cuenta, inhalaron los gases producto de esas explosiones y fallecieron”.

La cuarta víctima fue otro minero que ingresó posteriormente a corroborar la situación. “Dicen que salió mareado y luego de recuperarse, iniciaron un proceso de ventilación, no fue suficiente”, añadió Gómez.

Entre las víctimas mortales se encuentran James Córdoba, Luis Arnoldo Maldonado, Juan Carlos Balvuena y Yilmar Alberto Velásquez. De igual forma se conoció que seis personas habrían sido rescatadas con vida de la mina. “Se ingresan como a las siete de la mañana y como a las cuatro de la tarde se terminó de sacar el último”, añadió Marín.

La emergencia fue atendida por bomberos, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, la Policía de Antioquia y la comunidad, quienes apoyaron en el rescate en la mina que se extrae oro.

Por Redacción Colombia

