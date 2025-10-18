Murió presunto ladrón arrollado por un conductor tras intento de hurto en Medellín

Imagen de referencia. Los presuntos delincuentes, uno muerto y el otro herido, habrían hurtado unas cadenas de oro a dos mujeres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron arrollados por el conductor de una camioneta en el sector de Santa Fe, barrio Guayabal de Medellín el viernes 17 de octubre.

Según la información preliminar, los dos hombres habían robado minutos antes a dos mujeres, a quienes les quitaron tres cadenas de oro avaluadas en cerca de 9 millones de pesos. En su intento de escape fueron embestidos por la camioneta que transitaba por el lugar.

Uno de los presuntos delincuentes murió en el sitio y el otro resultó herido, siendo capturado y trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial. “En el lugar, uno de los delincuentes perdió la vida, mientras que el otro, lesionado, fue capturado por profesionales de policía, quienes lo trasladaron bajo custodia a un centro asistencial. En lugar de los hechos, fue incautada una pistola y las joyas que fueron hurtadas. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la Secretaría de Movilidad de Medellín”, explicó el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El secretario de seguridad y convivencia, Manuel Villa, aseguró que la motocicleta en la que se desplazaban los presuntos delincuentes ya tenía alerta por su posible participación en otros hechos delictivos.

“Autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y recolectar todo el material probatorio. La moto en la que se movilizaban los presuntos delincuentes presentaba alerta ya por haber participado en otros hechos, y fue incautada, y se está verificando si los involucrados tienen antecedentes judiciales o si estarían relacionados con otros hurtos en la zona”, manifestó Villa.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si el conductor de la camioneta que arrolló a los hombres actuó en legítima defensa o si podría ser procesado por lo ocurrido.