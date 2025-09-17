Carros clásicos no volverían a estar en la Feria Bonita de Bucaramanga, ¿qué pasó?

Los componentes de la espuma en spray afectó la pintura y la carrocería de los vehículos en exhibición. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un gran inconformismo generó el comportamiento de algunos de los asistentes del Desfile de Autos Clásicos, Antiguos y Motocicletas de Alto Cilindraje, que se realizó el pasado fin de semana en la Feria Bonita 2025 de Bucaramanga, a tal punto que el Club de Automóviles Clásicos y Antiguos de Santander (CLAS) anunció su retiro definitivo de las próximas ediciones.

Lea: Evacuan planta de Colanta en Medellín por fuga de amoniaco; hubo cuatro lesionados

La organización detalló que en algunos de los tramos los asistentes lanzaron espuma y talco a los vehículos, lo que no solo pone en riesgo a los asistentes y los conductores, sino también la pintura, tapicería y otros elementos de los carros y motos que son finalmente de exhibición.

“Debido a este comportamiento inapropiado por parte de los espectadores y la falta de garantía, hemos tomado la decisión de cancelar a partir de este momento nuestra participación en la programación de la Feria Bonita”, señaló el club en comunicado.

Sumado a esto, Carlos Beltrán Castro, directivo del club de carros clásico, señaló que “les rociaban espuma, lanzaban maicena y hasta intentaban tocar los carros. Estamos hablando de vehículos con pinturas originales que nunca se han cambiado, un daño de estos puede costar más de 25 millones de pesos. Esto no es un carnaval, es un desfile de talla nacional e internacional”.

Le puede interesar: Lluvias y vendaval causaron emergencias en Barranquilla y municipios del Atlántico

El desfile de autos clásicos de Bucaramanga es uno de los más importantes del país, ya que varios de los carros que participan son trasladados en camabajas desde ciudades como Medellín y Bogotá.

Algo similar alertaron los integrantes de las comparsas que participaron en el desfile de “Los Pico de Oro”, quienes señalaron que los asistentes lanzaron espuma sobre los artistas afectando sus trajes, maquillaje y hasta poniéndolos en riesgo, ya que también afectaron su visibilidad.

“Están tomándonos como bufones.Muchos padres de familia incentivaban a sus hijos a lanzar espuma directamente a los artistas. Si yo de adulto le doy el aparatico para echar espuma y le digo, niño, apúntales en la cara, ¿qué estamos construyendo como sociedad?”, indicó a Caracol Radio el docente Juan Carlos Ángeles Leal, que desfiló con el grupo Maestros del Folclor de Floridablanca.

De igual forma, explicó que varios de los artistas participantes tuvieron irritación en los ojos, así como tanto delegaciones nacionales como internacionales vieron que varios de sus trajes se decoloraron por los químicos que tiene la espuma en spray, por lo que el llamado ha sido a reforzar la cultura ciudadana en este tipo de espectáculos.