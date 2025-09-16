No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Medellín

Evacuan planta de Colanta en Medellín por fuga de amoniaco; hubo cuatro lesionados

Unidades de bomberos atendieron la emergencia. Se evacuó toda la planta de lácteos y la Secretaría de Movilidad, que queda al lado.

Redacción Colombia
17 de septiembre de 2025 - 03:55 a. m.
La emergencia fue atendida por el equipo de Materiales Peligrosos de Bomberos.
Foto: Alcaldía de Medellín
En el barrio Caribe, en el norte de Medellín, se registró una emergencia dentro de la planta de la empresa de lácteos Colanta, por cuenta de una fuga de amoniaco, que fue atendido por el cuerpo de Bomberos de la ciudad. Según el alcalde Federico Gutiérrez, hubo cuatro personas lesionadas.

El equipo de Bomberos de Medellín indicó que el Equipo de Materiales Peligrosos atendió la emergencia en la planta principal de la empresa. Tras la emergencia se confirmó que los cuatro lesionados fueron atendidas por la Secretaría de Salud y no presentan gravedad.

“Cuatro estaciones del Cuerpo de Bomberos Medellín atendimos el caso y con el apoyo de una tripulación de CB1. Se atendieron cuatro personas en el sitio que resultaron lesionadas y se evacuó la empresa, 115 personas de la empresa”, dijo Álvaro Álvarez, capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quien además confirmó que la emergencia fue superada.

Junto a esto, se confirmó que por protocolo de seguridad se evacuó toda la planta de lácteos, así como el edificio contiguo donde funciona la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El amoniaco produce un olor que puede afectar los ojos e irritar la nariz y la garganta. En altas concentraciones puede causar quemaduras, asfixia y daño pulmonar, por lo que el cuerpo de Bomberos tuvo que entrar con trajes especiales para atender la fuga.

Por lo ocurrido, las autoridades señalaron que iniciarán investigaciones para determinar las causas de la emergencia, así como para establecer responsabilidades del hecho. Hasta el momento, Colanta no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Por Redacción Colombia

