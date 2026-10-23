Centro Comercial Fundadores de Manizales permanecerá cerrado tras incendio en las bodegas

El Centro Comercial Fundadores de Manizales informó que permanecerá cerrado temporalmente como consecuencia del incendio que se presentó en sus instalaciones durante la noche del jueves 22 de octubre de 2026. Por ahora no se conoce la fecha y condiciones de reapertura pues están sujetas a las condiciones de la infraestructura que reporten los especialistas que se encuentran adelantando las evaluaciones del lugar.

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“El centro comercial permanecerá cerrado temporalmente, mientras los especialistas adelantan las inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer los requisitos para una reapertura segura”, indicó la administración en un comunicado a tráves de redes sociales.

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El incendio sucedió aproximadamente a las 10:18 p.m. del jueves en la parte trasera del centro comercial, por la Avenida Marcelino Palacio. Trabajadores de algunos establecimientos y personas que estaban en las salas de cine debieron ser evacuadas y aunque algunas resultaron afectadas por el humo, pudieron ser atendidas por los organismos de socorro. “De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas, ni personas lesionadas”, informó el centro comercial.

Según el reporte inicial, las llamas se habrían originado en las bodegas ubicadas en los niveles -2 y -3 de la edificación y la columna de humo negro que salió del lugar llevó a que cerca de las 11:20 p.m. los organismos de socorro extendieran la evacuación a las viviendas aledañas al centro comercial.

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La administración agradeció la intervención del Cuerpo de Bomberos, que controló las llamas, así como el acompañamiento de la Alcaldía de Manizales y de las demás entidades que atendieron la emergencia. En el mismo texto expresó su respaldo a quienes resultan afectados por el cierre temporal: “expresamos nuestra solidaridad con los comerciantes, empleados y sus familias, así como con todas las personas que forman parte de nuestra comunidad”.

Las causas del incendio y la magnitud de los daños todavía no se han establecido y "serán determinados mediante las verificaciones e investigaciones con el equipo técnico", precisaron desde el centro comerical y aseguraron que las decisiones respecto a la reapertura se tomarán priorizando "la protección de la vida y la integridad de nuestros visitantes, comerciantes y empleados".

La ciudadanía podrá informarse sobre todas las actualizaciones en el caso a tráves de las redes sociales del Centro Comercial Fundadores.