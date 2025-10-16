Cerrejón en alerta por bloqueos en vía férrea en La Guajira que llevan una semana

Los manifestantes han impedido el paso desde y hacia Puerto Bolívar. Foto: Cortesía Cerrejón

Una alerta lanzó Cerrejón ante los reiterados bloqueos que se han registrado en la vía férrea en La Guajira, por protestas de las comunidades indígenas en la parte alta del departamento, que afectan la operación y transporte de carbón a Puerto Bolívar, por lo que se anunció que la compañía está reduciendo progresivamente sus operaciones.

“Cerrejón hace un llamado a todos los involucrados en estas vías de hecho a resolver sus diferencias mediante el diálogo, evitando acciones que afectan no solo a la empresa, sino también a los trabajadores, las comunidades vecinas y el desarrollo económico de la región”, indicó la empresa en comunicado.

Varias de las protestas que se registran en la región corresponden a solicitudes de las comunidades indígenas que no han sido escuchadas por los gobiernos locales. De hecho, desde el 8 de octubre se han dado diferentes manifestaciones de manera simultánea en la vía férrea, por las que no se ha podido activar la operación.

Por ejemplo, el pasado martes hubo un bloqueo sobre la vía Maicao–Cuatro Vías, por familiares de un hombre que falleció en un accidente de tránsito la noche anterior y que pedían justicia.

A la par, sobre el kilómetro 65 de la vía Río Palomino–Riohacha, estudiantes y habitantes del sector exigían a la alcaldía de Riohacha garantizarles el transporte escolar

De acuerdo con cifras de Cerrejón, en 2024 se contabilizaron 333 bloqueos que mantuvieron bloqueado el transporte de carbón por 135 días, mientras que este año se han reportado 152 manifestaciones, que han paralizado las operaciones por 73 días.

Por estos mismos hechos, hace un mes, habitantes de Albania, Barrancas, Maicao, Hatonuevo y Uribia salieron a marchar en contra de los bloqueos a la vía férrea, dado que también se ven afectados los empleados de la compañía, que viven en estos municipios. “Cada bloqueo significa hambre y atraso para nuestra gente”, dijo a medios locales uno de los manifestantes.