Ordenaron el cierre temporal de la laguna de San Diego, en Caldas, ¿qué pasó?

La Laguna de San Diego es una caldera volcánica (un tipo de cráter volcánico llamado maar) con aguas termales, emisiones gaseosas esporádicas y un cono volcánico cercano llamado Morro de San Diego.

La Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) anunció esta semana el cierre de la laguna de San Diego, en el municipio de Samaná, luego de que en la zona se registró una mortandad de tilapias, que regularmente son pescadas en la zona para el consumo y comercialización. Las autoridades temen que se pueda registrar un problema de salud pública y de equilibrio del ecosistema de la zona.

Sobre la mortandad de peces, Adriana Martínez Gómez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Corpocaldas, explicó que “esta corporación ha participado de los recorridos interinstitucionales, tratando de encontrar las causas de esta mortandad.El pasado 20 de septiembre realizamos un muestreo de aguas en la Laguna de San Diego y sus alrededores”.

Sumado a esto, la entidad anunció una evaluación de la fauna y el ecosistema acuático, debido a que entre los animales muertos, la mayoría tilapias entre los 28 y 30 centímetros, se encontraron afectaciones similares a las que produce un hongo en su piel. No se descarta que las lesiones puedan deberse a cambios de parámetros de agua.

Los análisis incluyen evaluaciones del pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto y la presencia de cianuro y cloro en la laguna, en la que se han sacado más de 4.000 tilapias muertas, una especie insertada en el ecosistema.

Habitantes de la zona han apoyado las medidas, pero han solicitado el apoyo de las administraciones locales. “Está bien que cierren por la afectación a la salud de los turistas que puede ocasionar el olor y la contaminación, pero que el Gobierno nos ayude con recursos económicos, porque nosotros y nuestras familias comemos gracias al turismo”, dijo a La Patria Jorge Alexander Castellanos Rondón, transportador en lancha y guía turístico de la laguna.

Ante lo ocurrido, Corpocaldas resaltó que se prohíbe la extracción, comercialización y consumo de recursos hidrobiológicos de la laguna, la navegación y recreación acuática, el uso del agua para consumo humano, actividades pecuarias o riego de cultivos, así como las actividades turísticas.

La medida se levantará cuando se concluyan los estudios técnicos que se coordinan con la alcaldía de Samaná, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Instituto Agropecuario de Colombia (ICA), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Servicio Geológico Colombiano y la Policía Nacional, entre otros actores.