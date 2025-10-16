Tras alerta de evacuación, Isagén descarta emergencia en Hidrosogamoso

Imagen de referencia. Isagén indicó que no se ha generado ninguna emergencia pese a la alarma que se activó esta madrugada.

En la madrugada de este jueves 16 de octubre hubo gran preocupación en el sector La Playa de Betulia, por la activación de la alarma de evacuación, que, según Isagén, se trató de una falsa alerta relacionada con la operación de la Hidroeléctrica Sogamoso, en la cual recientemente se abrieron sus compuertas, debido al aumento del nivel de la represa por las lluvias de los últimos días.

Frente a lo ocurrido, la entidad indicó que tanto el embalse como los vertimientos que sobre el río Sogamoso se han hecho en completa normalidad, por lo que se trasladó a personal técnico a La Playa de Betulia, que está aguas abajo de la presa Latora, para analizar las condiciones por la que se activó la alarma de evacuación.

Habitantes de la zona, señalaron a medios locales que la tensión se mantuvo a lo largo de la madrugada, debido a que el protocolo de respuesta indica que con la activación de esta alarma se debe hacer la evacuación inmediata, pero previamente no hubo contacto con las autoridades de gestión del riesgo y de socorro locales.

#EnDesarrollo Isagen confirmó que no hay emergencias por inundaciones en el corregimiento La Playa de Betulia por la apertura de las compuertas de Hidrosogamoso. "La empresa revisa que condición activó la alarma de evacuación", dice el comunicado #MañanasBlu pic.twitter.com/BLcSamEIul — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2025

“A las cuatro de la mañana comenzó a sonar la alarma que nos habían dicho que si sonaba y no nos habían avisado ellos, teníamos hacer la evacuación de La Playa porque algo estaba sucediendo. Había sonado en otras ocasiones, pero era por simulacros de evacuación, pero en este momento estaba que llovía (...) Algunos salieron, otros se quedaron, la gente no sabía qué hacer”, explicó a Caracol Radio Clara Ferrer, habitante de la zona.

Sumado a eso, Ferrer advirtió que la comunidad se mantiene en zozobra por las condiciones de la represa, pues hace meses también estuvieron en alerta por la apertura, sin razón de dos compuertas de la represa.

Desde el pasado domingo, Isagén anunció la apertura de las compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido a que el embalse Topocoro alcanzó su máximo, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la región y que han provocado graves emergencias en municipios como Barrancabermeja y Málaga.

Actualmente, en Santander se mantiene la alerta roja en el municipio de Carmen de Chucurí y la naranja en otros como lo son Betulia, La Paz, Belleza, Landázuri, Oiba y San Vicente de Chucurí, por posibles inundaciones.

Tan solo en la noche y madrugada de este jueves 16 de octubre se registraron lluvias y una tormenta eléctrica que provocaron emergencias en barrios de Bucaramanga por inundaciones, pero además el colapso del sistema de alcantarillado en Málaga por la creciente de la quebrada La Magnolia, que mantiene la emergencia en el casco urbano del municipio.