Choque entre embarcaciones en San Andrés deja dos muertos y dos heridos

La colisión entre las embarcaciones Mi Bonita 2 y Gold Fish generó que la Capitanía de Puerto y Guardacostas adelanten investigaciones del caso. Foto: El Espectador - Luis Angel

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Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un accidente marítimo registrado en el canal navegable de San Andrés. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la colisión entre dos embarcaciones que transitaban por una de las zonas de mayor actividad náutica de la isla.

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De acuerdo con información preliminar entregada por la Dirección General Marítima (DIMAR), en el siniestro estuvieron involucradas las embarcaciones Mi Bonita 2 y el pontón turístico Gold Fish. Este último realizaba un recorrido con 14 personas a bordo cuando se produjo el impacto.

La emergencia movilizó a las autoridades marítimas y de rescate de la isla, que activaron protocolos de respuesta para atender a las víctimas y asegurar el área donde ocurrió el accidente. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada.

Activaron operativo de emergencia

La DIMAR informó que “recibió el reporte de la emergencia a través del canal 16 de VHF marino, utilizado para comunicaciones de seguridad y socorro en el mar. Tras la alerta, se activó un esquema de coordinación interinstitucional para responder a la situación”.

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En articulación con la Armada Nacional, a través de la Estación de Guardacostas de San Andrés, fueron desplegadas unidades de reacción rápida y personal especializado para atender a los ocupantes de las embarcaciones involucradas.

Buscan establecer las causas del siniestro

Mientras avanzan las labores de atención, la Capitanía de Puerto de San Andrés inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades.

“La Autoridad Marítima Colombiana lamenta profundamente este accidente y expresa sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas”, señaló la DIMAR a través de un comunicado oficial.

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Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre las posibles causas de la colisión. La investigación buscará establecer las condiciones de navegación de ambas embarcaciones y reconstruir la secuencia de hechos que derivó en la emergencia.